В Приамурье опрокинулся автобус с десятками пассажиров, есть жертвы
16 октября 202503:02
В Амурской области опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 48 человек, сообщает в Telegram региональный главк МВД.
В результате автомобильной аварии двое из пассажиров погибли. ДТП случилось в Свободненском районе.
На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следователи. Туда также направляется начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.
Ранее в Самаре загорелся пассажирский автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
