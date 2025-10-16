В Приамурье опрокинулся автобус с десятками пассажиров, есть жертвы

В Амурской области опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 48 человек, сообщает в Telegram региональный главк МВД.

В результате автомобильной аварии двое из пассажиров погибли. ДТП случилось в Свободненском районе.

На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следователи. Туда также направляется начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Амурская ОбластьПроисшествияДТП

