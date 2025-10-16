В Госдуме заявили, что в мае 2026 года россияне будут отдыхать всего 6 дней

Майские праздники в 2026 году будут короче чем обычно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По ее словам, это связано с длинными новогодними каникулами. В уходящем году у граждан были длительные майские праздники — дважды по четыре дня.

Что касается следующего года, то к 1 Мая будет три выходных дня, и столько же к 9 Мая.

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет.

Ранее Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПраздникиМайские Праздники

