В Петербурге уличную певицу задержали за песни иноагентов
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали уличную певицу, которая исполняла песни иноагентов, сообщает «78.ru».
По данным портала, девушка выступала на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта вместе с музыкальной группой. Вокруг нее собралось много прохожих. В своем репертуаре исполнительница использовала песни Монеточки, и рэпера Noize MC (признаны иноагентами на территории РФ).
На 18-летнюю студентку музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Диану Логинову составили протокол об административном нарушении по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, усиливающий уголовную ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru