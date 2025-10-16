В Петербурге уличную певицу задержали за песни иноагентов

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали уличную певицу, которая исполняла песни иноагентов, сообщает «78.ru».

По данным портала, девушка выступала на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта вместе с музыкальной группой. Вокруг нее собралось много прохожих. В своем репертуаре исполнительница использовала песни Монеточки, и рэпера Noize MC (признаны иноагентами на территории РФ).

На 18-летнюю студентку музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Диану Логинову составили протокол об административном нарушении по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, усиливающий уголовную ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

