СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле

Администрация американского президента Дональда Трампа могла тайно одобрить проведение ЦРУ операций на территории Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.

По данным издания, управление получило «президентскую находку» — секретное разрешение, дающее право проводить «смертоносные операции» в Венесуэле и Карибском бассейне. Действия могут осуществляться как ЦРУ, так и при поддержке Вооруженных сил США.

Конечная цель — добиться отстранения от власти президента Венесуэлы.

Сегодня в Карибском бассейне находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, а также корабли и подводная лодка США.

Ранее Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАЦРУНиколас МадуроВенесуэла

