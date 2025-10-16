СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле
Администрация американского президента Дональда Трампа могла тайно одобрить проведение ЦРУ операций на территории Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.
По данным издания, управление получило «президентскую находку» — секретное разрешение, дающее право проводить «смертоносные операции» в Венесуэле и Карибском бассейне. Действия могут осуществляться как ЦРУ, так и при поддержке Вооруженных сил США.
Конечная цель — добиться отстранения от власти президента Венесуэлы.
Сегодня в Карибском бассейне находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, а также корабли и подводная лодка США.
Ранее Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле
- Власти РФ усиливают защиту объектов ТЭК на фоне проблем с бензином
- В Петербурге уличную певицу задержали за песни иноагентов
- Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление
- В Госдуме заявили, что в мае 2026 года россияне будут отдыхать всего 6 дней
- В Приамурье опрокинулся автобус с десятками пассажиров, есть жертвы
- Валерия подтвердила попадание ее песни в лонг-лист премии «Грэмми»
- Белоусов: Разведка НАТО активизировалась у границ России и Белоруссии
- Трамп признался, что ждал от России победы на Украине в первую неделю
- Путин поручил привести в нормативное состояние 85% автотрасс к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru