Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Киев может готовиться к наступлению.
Об этом он заявил журналистам. На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, глава Белого дома указал, что изучает другие варианты.
Трамп отметил, что на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая пройдет 17 октября, он намерен обсудить продолжающийся кризис. Подробности президент не привел.
Также Трамп признался, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
