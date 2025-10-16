Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Киев может готовиться к наступлению.

Трамп: Зеленский намерен добиться поставок ракет Tomahawk

Об этом он заявил журналистам. На вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине каких-либо других вооружений, помимо ракет Tomahawk, глава Белого дома указал, что изучает другие варианты.

Трамп отметил, что на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая пройдет 17 октября, он намерен обсудить продолжающийся кризис. Подробности президент не привел.

Также Трамп признался, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

