Ресторатор назвал новые правила для заведений общепита губительными

«Нас смущает ситуация, связанная с ограничением количества посещений. Это такая же история, когда нам сказали, что мы можем работать, но с закрытыми для посещения залами обслуживания. И получается, если сегодня мы не работаем, мы можем сказать нашим арендодателям, поставщикам продуктов, что у нас нет поступления денег, поэтому мы не можем платить за аренду, за электричество, и мы должны дождаться, когда у нас будет определенный поток. А если нам говорят – «вы работайте, а зал не работает», тогда непонятная ситуация, потому что получается, мы работаем, но денег у нас нет, и это наши проблемы, платить мы за все должны. Никаким Верховным судом не признается, что снижение потока, поступлений, гостей является форсмажорным обстоятельством. И выход получается один, залезть в долговую яму и, в конечном счете, обанкротиться. Этот написанный выход Роспотребнадзором с точки зрения экономики является губительным для отрасли. Необдуманность таких шагов, рекомендаций только усугубляют эту проблему по одной простой причине, потому что люди и так будут бояться ходить в рестораны, потому что страх закрытых помещений, скоплений останется», – говорит он в беседе с НСН.

Эксперт напомнил о тех прогнозах по банкротству ресторанов, которые были сделаны еще в самом начале ограничений по работе заведений общепита.

«Еще когда были закрыты залы обслуживания у ресторанов, мы сказали, что примерно тридцать процентов кафе и организаций общепита разорятся, если залы не откроются до 1 мая. Это подтверждает и пример наших коллег в Китае, в Европе. С отелями такая же ситуация. Если же мы будем не работать полноценно до 1 июня – то обанкротятся до 50 процентов. А если после первого июня ситуация не изменится, то, мы предполагаем, что около 65 процентов ресторанов пострадают, и дальше по нарастающей. А если к осени будет вторая волна, то она накроет весь ресторанный бизнес», – предполагает специалист.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с инициативой отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН заявил, что это позволит в отрасли «соблюсти статус-кво».

