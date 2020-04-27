Ресторатор назвал новые правила для заведений общепита губительными
Президент Федерации рестораторов и отельеров России в эфире НСН раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора, не понимая, как можно работать ресторану с закрытыми залами.
Новые правила будут разработаны для заведений общепита после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, появится целый ряд нововведений, которые коснутся не только владельцев ресторанов, но и посетителей. В частности, предприятия смогут перестать работать только навынос или на доставку, когда люди начнут выходить из режима самоизоляции. Будут открываться заведения площадью не более 50 кв. м. В таких залах уместятся не больше пяти столов на расстоянии метра друг от друга, рассчитанных на одного-двух посетителей. Банкеты или поминки пока будут запрещены.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора, назвав их губительными для отрасли.
«Нас смущает ситуация, связанная с ограничением количества посещений. Это такая же история, когда нам сказали, что мы можем работать, но с закрытыми для посещения залами обслуживания. И получается, если сегодня мы не работаем, мы можем сказать нашим арендодателям, поставщикам продуктов, что у нас нет поступления денег, поэтому мы не можем платить за аренду, за электричество, и мы должны дождаться, когда у нас будет определенный поток. А если нам говорят – «вы работайте, а зал не работает», тогда непонятная ситуация, потому что получается, мы работаем, но денег у нас нет, и это наши проблемы, платить мы за все должны. Никаким Верховным судом не признается, что снижение потока, поступлений, гостей является форсмажорным обстоятельством. И выход получается один, залезть в долговую яму и, в конечном счете, обанкротиться. Этот написанный выход Роспотребнадзором с точки зрения экономики является губительным для отрасли. Необдуманность таких шагов, рекомендаций только усугубляют эту проблему по одной простой причине, потому что люди и так будут бояться ходить в рестораны, потому что страх закрытых помещений, скоплений останется», – говорит он в беседе с НСН.
Эксперт напомнил о тех прогнозах по банкротству ресторанов, которые были сделаны еще в самом начале ограничений по работе заведений общепита.
«Еще когда были закрыты залы обслуживания у ресторанов, мы сказали, что примерно тридцать процентов кафе и организаций общепита разорятся, если залы не откроются до 1 мая. Это подтверждает и пример наших коллег в Китае, в Европе. С отелями такая же ситуация. Если же мы будем не работать полноценно до 1 июня – то обанкротятся до 50 процентов. А если после первого июня ситуация не изменится, то, мы предполагаем, что около 65 процентов ресторанов пострадают, и дальше по нарастающей. А если к осени будет вторая волна, то она накроет весь ресторанный бизнес», – предполагает специалист.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с инициативой отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН заявил, что это позволит в отрасли «соблюсти статус-кво».
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