Репутационный удар: Кого сильнее затронут новые пошлины США на товары из России
При необходимости США выведут из-под ограничений нужную им российскую продукцию, заявил НСН Георгий Остапкович.
Новые пошлины США на товары из РФ не ударят ни по российской, ни по американской экономикам, так как товарооборот между странами крайне невелик, а для стратегически важной для Штатов продукции Вашингтон при необходимости ослабит меры, рассказал НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
США буду облагать импортной пошлиной в размере 12,5% товары из России, отмечается в новом документе американского правительства. Кроме РФ в списке числится еще более 50 стран, а размер ставки варьируется от 10% до 12,5%. Мера вступает в силу 24 июля, но для товаров, которые уже находятся в пути, новые тарифы начнут распространяться с 28 июля. По словам Остапковича, товарооборот РФ и США крайне небольшой и, по сути, к экономике данный шаг Вашингтона не имеет отношения.
«Товарооборот у нас минимальный. Из таких серьезных закупок мы продавали редкоземы, уран. У нас крупный товарооборот с теми, кто закупает у нас углеводородное сырье, а через океан трубу не проложишь. А другими товарами мы почти не торгуем. Товарооборот с США в районе 3-4 млрд долларов — это вообще копейки, меньше, чем мы с Италией торгуем. То есть, эти 12,5% вообще не проблема. Это больше репутационный удар, репутационный шаг в направлении нынешней геополитической ситуации, и он никакого отношения к экономике не имеет», — резюмировал Остапкович.
Собеседник НСН добавил, что США не будут вводить мер, которые ударят по их же собственной экономике, но и на Россию мера не слишком повлияет.
«Они не будут принимать мер, которые ударят по экономике США, там все-таки сидят разумные люди. В крайнем случае, американцы и другие страны поступают следующим образом: вводят санкции, но то, что нужно стране, из-под санкций выводят. Оговаривают в примечании, что, например, титан или уран под ограничения не попадает, то есть там будет масса оговорок. Они никаким образом не пострадают от этих санкций. Это не влияет на экономику России, и никакого экономического значения для Америки тем более не имеет», — подчеркнул эксперт.
Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН заявляла о необходимости усиление контроля за зарубежными поставками, так как только это позволит сравнять условия российских и иностранных производителей одежды и обуви.
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