Собеседник НСН добавил, что США не будут вводить мер, которые ударят по их же собственной экономике, но и на Россию мера не слишком повлияет.

«Они не будут принимать мер, которые ударят по экономике США, там все-таки сидят разумные люди. В крайнем случае, американцы и другие страны поступают следующим образом: вводят санкции, но то, что нужно стране, из-под санкций выводят. Оговаривают в примечании, что, например, титан или уран под ограничения не попадает, то есть там будет масса оговорок. Они никаким образом не пострадают от этих санкций. Это не влияет на экономику России, и никакого экономического значения для Америки тем более не имеет», — подчеркнул эксперт.

Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН заявляла о необходимости усиление контроля за зарубежными поставками, так как только это позволит сравнять условия российских и иностранных производителей одежды и обуви.

