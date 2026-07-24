Вступили в силу пошлины США против России и еще 59 торговых партнеров
Импортные пошлины США в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России, вступили в силу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный аппаратом представителя Штатов на торговых переговорах Джеймисона Грира.
Размер тарифов - от 10 до 12,5%. Решение о введении пошлин вступило в силу утром 24 июля, оно затрагивает государства разных регионов, включая Бразилию, Великобританию, Египет, Казахстан, Китай, Индию, Израиль, Саудовскую Аравию.
В документе говорится, что дополнительные ставки пошлин применяют в отношении «ввозимых для потребления или вывозимых со склада для потребления» товаров 24 июля в 00:01 (07:01 мск). При этом вступление в силу тарифов для продукции, в это время находящейся в процессе транспортировки в страну, отложили до 28 июля.
Ранее резидент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины в 25% на большую часть импорта из Бразилии.
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