Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский бизнесмен Илон Маск мог бы отключить на Украине спутниковую сеть Starlink.

Захарова назвала корпорацию Palantir одной из главных угроз современному миру

Так она отреагировала на слова главы Tesla и SpaceX, который указал, что его «раздражают изысканные дипломаты, за обедом разглагольствующие о том, что Россия должна отвести войска, пока на передовой умирают люди».

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», - написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что «коалиция желающих» по Украине напоминает библейские Содом и Гоморру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
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