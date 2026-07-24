Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink

Так она отреагировала на слова главы Tesla и SpaceX, который указал, что его «раздражают изысканные дипломаты, за обедом разглагольствующие о том, что Россия должна отвести войска, пока на передовой умирают люди».

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», - написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что «коалиция желающих» по Украине напоминает библейские Содом и Гоморру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».