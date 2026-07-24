Россиянам назвали вызывающие бессонницу продукты
Употребление некоторых продуктов может привести к тому, что человеку станет значительно сложнее заснуть. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По её словам, перед сном следует отказаться от продуктов, которые содержат кофеин. Это не только кофе, но также крепкий чай и шоколад.
Также к проблемам со сном может привести употребление вечером тяжёлой жирной пищи. В этот список входят фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса и различные соусы - они перевариваются значительно дольше, а также могут стать причиной тяжести в желудке, дискомфорту или изжоге.
«Избыточное содержание белка в вечернем приёме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — заключила Михалева.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что привычка принимать пищу менее чем за три часа до сна может привести даже к раку желудка.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали вызывающие бессонницу продукты
- «Чисто скуфская история»: Кому понравится продолжение перезапуска «Клиники»
- Британские миллионеры попросили нового премьера повысить им налоги
- Экс-разведчик раскрыл, как работают японские спецслужбы в РФ
- Большая часть россиян отказалась работать за «серую» зарплату
- Набиуллина назвала временным текущее ускорение роста
- Россиянам назвали переводы, которые попадают под антифрод-проверку
- Песков: Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США
- Ирина Безрукова согласилась с предложением не дарить артистам цветы
- Аренда не щадит никого: Почему «Кофемания» закрыла четверть своих заведений