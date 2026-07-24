Шереметьево опровергло заявления ЕС о перевозке товаров военного назначения
Основания для включения Шереметьево в санкционный список, указанные в решении Евросоюза, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении дирекции по связям с общественностью аэропорта.
Совет Евросоюза включил авиагавань в 21-й пакет антироссийских санкций. В Европе заявили, что её используют для перевозки товаров и технологий военного назначения.
В Шереметьево подчеркнули, что ведут свою деятельность в соответствии со статусом крупнейшего гражданского аэропорта. Также в заявлении указано, что авиагавань «не является объектом, выполняющим функции, которые ему приписываются в опубликованных обоснованиях санкций».
Ранее Совет ЕС по аналогичным обвинениям включил в 21-й пакет санкций против России аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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