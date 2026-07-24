Минюст признал иноагентом блогера Адама Аушева

В ведомстве указали, что Аушев распространял фейки о российской армии, о решениях и политики властей РФ, материалы других иноагентов и нежелательных организаций, а также выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам иноагентом был признан активист Вадим Петров.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли «Донское Республиканское Движение», а также «Либертарианскую партию России».

Ранее депутаты Госдумы приняли законы об ограничениях для скрывающихся релокантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».