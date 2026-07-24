Минюст признал иноагентом блогера Адама Аушева

Блогер Адам Аушев (внесён в спиок террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был признан в России иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

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В ведомстве указали, что Аушев распространял фейки о российской армии, о решениях и политики властей РФ, материалы других иноагентов и нежелательных организаций, а также выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам иноагентом был признан активист Вадим Петров.

Кроме того, в реестр иноагентов внесли «Донское Республиканское Движение», а также «Либертарианскую партию России».

Ранее депутаты Госдумы приняли законы об ограничениях для скрывающихся релокантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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