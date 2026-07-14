«Если не принять заградительные меры, то в ближайшем будущем отечественного производителя просто не станет на рынке как такового. Наша продукция не может конкурировать с импортной из-за очень высокой себестоимости. В среднем на единицу продукции у нас затраты составляют 47%. Себестоимость продукции из стран ЕАЕС, из Казахстана, Киргизии, а также из Китая всего 13%. Это уже говорит обо всём. Для наших производителей очень высокое налогообложение, также материалы дорогостоящие, из которых шьют, потому что мы это тоже импортируем. В странах ЕАЭС очень низкая налоговая ставка, и данный товар становится большим конкурентом», - пояснила собеседница НСН.

Она также посетовала на преграды, с которыми отечественным производители сталкиваются по воле самих же чиновников.

«Наши бюрократические процедуры не дают возможность отечественной продукции выйти на рынок вовремя в плане сезонных коллекций, всё получается с опозданием. Очень много препон, которые наши производители просто не преодолевают. Очень высокие штрафные санкции для отечественного производителя. Для импортного проход на те же маркетплейсы гораздо ниже по себестоимости, чем для отечественного. Чиновники требуют много, но в нынешних условиях эти требования трудно выполнить. А потом тот же чиновник ходит по магазинам и возмущается высокими ценами, не понимая, что он сам их накрутил своими распоряжениями и правовыми актами», - отметила эксперт.