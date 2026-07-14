Бизнес назвал жизненно необходимым усиление контроля за импортом одежды и обуви
Речь идет о выживаемости отечественных производителей из-за неравных условий с зарубежными поставщиками, заявила НСН Янина Гришина.
Российские производители одежды и обуви поставлены в неравные условия с импортом, поэтому усиление контроля за зарубежными поставками жизненно необходимо. Об этом в комментарии НСН заявила председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Правительство планирует усилить контроль за импортом недорогой одежды и обуви на фоне ухудшения положения российских производителей легкой промышленности. Как пишут «Известия», проблема связана с систематическим недостоверным декларированием таможенной стоимости зарубежной продукции. Это позволяет импортерам сокращать расходы на пошлины и налоги, вытесняя с отечественные компании с рынка. Для борьбы с такими схемами власти намерены создать механизм автоматического сопоставления данных о стоимости ввозимых товаров, налоговых платежах и вводе в оборот.
«Если не принять заградительные меры, то в ближайшем будущем отечественного производителя просто не станет на рынке как такового. Наша продукция не может конкурировать с импортной из-за очень высокой себестоимости. В среднем на единицу продукции у нас затраты составляют 47%. Себестоимость продукции из стран ЕАЕС, из Казахстана, Киргизии, а также из Китая всего 13%. Это уже говорит обо всём. Для наших производителей очень высокое налогообложение, также материалы дорогостоящие, из которых шьют, потому что мы это тоже импортируем. В странах ЕАЭС очень низкая налоговая ставка, и данный товар становится большим конкурентом», - пояснила собеседница НСН.
Она также посетовала на преграды, с которыми отечественным производители сталкиваются по воле самих же чиновников.
«Наши бюрократические процедуры не дают возможность отечественной продукции выйти на рынок вовремя в плане сезонных коллекций, всё получается с опозданием. Очень много препон, которые наши производители просто не преодолевают. Очень высокие штрафные санкции для отечественного производителя. Для импортного проход на те же маркетплейсы гораздо ниже по себестоимости, чем для отечественного. Чиновники требуют много, но в нынешних условиях эти требования трудно выполнить. А потом тот же чиновник ходит по магазинам и возмущается высокими ценами, не понимая, что он сам их накрутил своими распоряжениями и правовыми актами», - отметила эксперт.
По её словам, в случае принятия соответствующих решений, подорожание продукции неизбежно, но это необходимо для сохранения отечественного производителя.
«Меры необходимы, чтобы наполнять бюджет, в противном случае все, что заходит сюда, уходит обратно за рубеж в денежной массе, и не способствует росту нашей экономики. Например, Gloria Jeans, другие производители, все уходят на пошив в ближайшее зарубежье - Казахстан, Киргизию, Узбекистан, потому что там условия гораздо лояльнее по налогообложению. Потом эта же продукция к нам заходит в более дешевом сегменте и конкурирует с отечественной. Для тех, кто работает именно у нас, должны быть супервыгодные условия - как для производителей, так и для розницы. Прозрачные, с мораторием на штрафные санкции», - заключила Янина Гришина.
В рамках эксперимента планируется объединить три источника информации: данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. Это позволит сопоставлять оценку товаров при ввозе с их последующей реализацией на российском рынке. Существенное расхождение между показателями может указывать на возможное занижение таможенной суммы и, как следствие, на недоплату пошлин и налогов.
По данным Минпромторга, объем импорта продукции легкой промышленности в 2025 году достиг 1,6 трлн рублей, при этом около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш.
Ранее бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование национальных валют при торговле России со странами Юго-Восточной Азии, приведет к удорожанию целого ряда импортных товаров.
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