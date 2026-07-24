Камк пишет RT, Драпатый ранее назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Представитель Кремля указал, что эти слова доказывают то, что главком - нацист.

В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что Драпатый «так или иначе понесет ответственность за свои слова».

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что при Драпатом ВСУ «будут драпать больше», чем при предыдущем главкоме Александре Сырском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».