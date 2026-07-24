Телеграм: Украина «переставила кровати», ЕС вымучил санкции
В России ужесточают условия для мигрантов, в украинской власти меняют министров, ракеты ВСУ целятся в маркетплейсы, а США и Иран продолжают конфронтацию.
Ход СВО
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной и топливной инфраструктуре Украины, тогда как ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты на территории РФ.
«Пинта разума» объясняет суицидальное поведение Киева:
«Инфраструктурная война может нанести России существенный ущерб, однако вовсе не критический для ее экономики. В то время как Украина при зеркальном ответе российской стороны в обозримой перспективе может прекратить свое существование как единый социально-экономический организм. Понимает ли это ее политическое руководство? Да, вполне, но все равно первым номером идет на эскалацию. Почему так происходит? Потому что цель, которую на самом деле ставят перед Украиной ее союзники – нанесение максимального ущерба России даже ценой существования украинского государства в будущем. Поэтому даже в условиях полной гуманитарной катастрофы Киев будет действовать иррационально и не пойдет на переговоры».
Политолог Алексей Ярошенко отмечает, что Россия отрезает Украину от моря:
«Армия России по приказу Президента наносит удары по портовой инфраструктуре и логистике черноморского побережья. Киевские режим теряет выход к морю, а значит, теряет новые поставки вооружений и становится слабее. Именно это теперь и происходит – удары идут очень интенсивно. Дальше ситуация для Украины может стать только хуже. Ежедневные атаки Армии России наносят критические повреждения портам противника. Это будет продолжаться и дальше».
«338» подчеркивает, что ВС РФ делают больно зарубежным спонсорам украинского ВПК:
«Удары по портам Большой Одессы – это не только обнуление украинского военного потенциала. Это также удар по подстрекателям и спонсорам войны. Например, по итальянской семье Апонте. Которые по дешевке нахапали украинские логистические активы, что-то вложили в инфраструктуру, но извлекают сверхприбыли из доставки военных грузов. Неплохо бы в будущем обнулить и другие активы "логистов-глобалистов", пройдясь по терминалам в Львовской и Закарпатской областях. Железнодорожные мощности там используются давно и открыто».
«Позывной Герань» напоминает:
«Пока ВСУ терпят неудачи на линии боевого соприкосновения, киевский режим все чаще прибегает к тактике террора, нанося удары исключительно по гражданским объектам и мирному населению. <…> Они будут бить по школам, больницам, автобусам, очередям на КПП – везде, где есть люди. Их не переубедить и не договориться. Их можно только остановить. Уничтожить. Выжечь эту .. с нашей земли».
«Темник» комментирует удары по складам крупного российского маркетплейса:
«Атаки на логистические хабы Wildberries не могли не сказаться так или иначе и на других представителях отрасли. На торгах Мосбиржи упали котировки акций OZON, чья инфраструктура пока не понесла ущерба. В максимуме падение составило более 8%. Видимо, самые пугливые инвесторы, не дожидаясь снижения фундаментальных показателей, начали избавляться от актива, в отношении которого возникли очевидные риски. Вместе с тем, действительно серьезных поводов для паники пока не возникло. Прежде всего, сразу после инцидентов с инфраструктурой WB крупнейшие отечественные банки продемонстрировали готовность не остаться в стороне и оказать поддержку. Далее, финансовые показатели маркетплейса продолжают расти. И даже в случае появления определенного ущерба вполне в состоянии сохраниться в положительной зоне. Ну и наконец, сегодняшнее совещание Президента по экономическим вопросам должно оказать успокаивающее влияние. Путин констатировал пусть небольшой, но все-таки рост ВВП, активизацию банковского кредитования, исполнение бюджета с профицитом. Последние обстоятельства вполне в состоянии затормозить падение акций, а в перспективе и привести к коррекции курса».
Миграционная политика
На этой неделе депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.
«Говорит Нотарь» объясняет, что поменяется:
«Если раньше миграционные органы отказывали в документах только за умышленные, тяжкие или особо тяжкие преступления, то теперь тяжесть статьи и умысел больше не имеют значения. Под жесткий запрет попадает любая непогашенная или неснятая судимость, включая преступления небольшой или средней тяжести, а также правонарушения, совершенные по неосторожности (например, в результате ДТП). Справка об отсутствии судимости из родной страны теперь жестко ограничена сроком действия в 3 месяца. Новые правила работают и в обратную сторону: если факт наличия судимости вскроется уже после того, как иностранец обосновался в стране, все ранее выданные ему документы для проживания будут аннулированы автоматически, а самого гражданина ждет депортация. Исключения будут сделаны только для двух категорий: официально признанных беженцев и тех, кто заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ».
«Мюсли вслух» размышляют о сложностях реализации закона:
«В прошлом году глава СК РФ Бастрыкин совершенно справедливо заметил, что как только наши правоохранительные органы начали ограничивать поток мигрантов из Средней Азии, так у последних на родине резко выросла преступность. Нам в России не нужны гости, имеющие проблемы с законом. Сложность исполнения законопроекта, который вступит в силу через 180 дней после подписания президентом Путиным, лично нам видится в оперативности обмена информацией по судимостям между российскими силовиками и их коллегами из стран исхода мигрантов. Тем или иным способом, но наше МВД должно получить доступ к базам данным среднеазиатских полицейских служб».
Историк Александр Дюков видит упущение:
«Дело, конечно, правильное. Но меня несколько беспокоит оговорка про то, что не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования. То есть получать образование в России и под этим предлогом проживать в России иностранцу с судимостью можно».
«Мейстер» опасается:
«Идею в целом поддерживаем, там продуманы в том числе и тонкие моменты – справку о несудимости не нужно, например, подавать военнослужащим и участникам боевых действий. Но учтено не все. Как быть тем, кто получил судимость в экс-советских республиках по политическим мотивам за свою пророссийскую позицию или за защиту прав русского населения, при этом в российской армии не служил и в войнах не участвовал? Да и двухлетний "льготный" период гражданам Украины тоже стоило бы расширить. Вряд ли в 2028 году киевский режим станет поприличнее. А если станет, можно будет и поправку внести».
Справедливости ради, часть опасений «Мейстера» можно снять: под ограничения попадут только те иностранцы, чьи правонарушения признаются преступлениями в соответствии с федеральным законодательством РФ.
«Николай Николаевич наблюдает» указывает на «зеркальный эффект миграции»:
«Кыргызстан оказался не готов к внезапным масштабам внешней трудовой миграции. Об этом заявил Садыр Жапаров на фоне резонансных происшествий с участием мигрантов из стран дальнего зарубежья. Президент республики заверяет, что все под контролем. За последние месяцы из страны выдворено около 3 тыс. иностранцев, в ближайшее время та же участь ожидает еще порядка 100 человек. Получается, у соседей, которые сами являются одним из крупнейших доноров трудовой миграции для России, вдруг оказались те же жалобы и те же проблемы: хамство приезжих, неуважение к местным законам, раздражение коренных жителей. Это и есть зеркальный эффект. Когда ты десятилетиями отправляешь своих граждан на заработки в соседнюю страну, кажется, что там к ним относятся предвзято. Но как только поток разворачивается в твою сторону, становится понятно, что чувствует принимающая сторона. И возникает желание ужесточить правила».
Кадровые перестановки в Киеве
На этой неделе Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского, отставки которого требовали многие протестовавшие против увольнения министра обороны Михаила Федорова.
«АДЕКВАТ Z» объясняет:
«Получившая выход в последние дни истеричная ненависть украинцев к Сырскому является превращенной формой совсем другого состояния. Тяжелейшей всеобщей фрустрации от того, куда война их уже привела и еще приведет. При всей интенсивности, с которой стадо кормят выдуманными перемогами в настоящем времени и невиданными – в будущем, от реальности все равно не сбежать: кладбища забиты, отлов свирепеет непрерывно, разнообразнейших примеров самого скотского отношения к отловленному мясу и в целом податному сословию без числа, а зима обещает быть небывало страшной. Все это мощнейше, хотя и вряд ли осознанно, проецируется, а отчасти и канализируется, в примитивные чувства неразвитого племени к одному конкретному рылу, а сейчас еще и в слезливое счастье, что его сковырнули. Разочарование после этого счастья будет, как полагается, быстрым и горьким. И потому, что Драпатый является точно таким же мясником, и долго ждать, чтобы в этом убедиться, не придется. И потому, что переломить существующую обстановку было бы не дано никакому полководческому гению, которые на хуторе все равно отсутствуют как класс».
«ОДНА РОДИНА» отмечает, что западные дипломаты поддерживают протесты на Украине:
«Французские дипломаты в Киеве дают советы протестующим против отставки Федорова продолжать "картонный Майдан". Об этом "Одной Родине" рассказал вхожий в Офис президента политолог. "Для всех уже секрет Полишинеля, что Париж ставит на Федорова. СБУ, давно "работающее по соросистам", докладывает эту информацию на Банковую и Зеленскому", – отметил наш собеседник. Как мы ранее сообщали, Служба безопасности Украины выявила тесные контакты организующих протесты против отставки Михаила Федорова активистов с немецкими, французскими и польскими дипломатами. В частности, польские дипломаты не только угощали в киевских ресторанах политических активистов, но и передавали им деньги. Данную информацию СБУ сообщила как Зеленскому, так и Офису президента».
«Книга Носовича» подчеркивает несамостоятельность Зеленского:
«Второй случай с прошлого года, когда Зеленский безоговорочно капитулирует перед европейскими спонсорами и их прямыми агентами влияния на Украине, как только им раздают коробки и выводят на майдан. В прошлом году он таким образом смирился с внешним контролем над собой и своими людьми ("антикоррупционным"), в этом – отказался от контроля над армией. Это лишнее доказательство того, что любые переговоры с Украиной могут быть только дымовой завесой и профанацией. Реальная вторая сторона конфликта – Запад, и западные политики в душе очень веселятся, призывая русских о чем-то договариваться со своими марионетками».
«Тактический галстук» пишет о политических амбициях бывшего министра обороны:
«Уволенный министр обороны Федоров может готовиться к участию в президентских выборах, пишет британская The Times. "Все больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов", – говорится в статье. Депутат "Слуги народа" анонимно сравнил эту ситуацию с Залужным, который после увольнения стал "главным соперником, способным победить Зеленского на выборах". "Этот скандал значительно повысил политический авторитет Федорова. Теперь акулы кружат в водах, ожидая момента, когда мы сможем снова провести выборы", – добавил другой депутат».
«Шо, опять?» следит за попытками Зеленского устранить конкурентов:
«Главная борьба Зеленского не на поле боя. А на Банковой, за власть. Интересно было бы понаблюдать, как Залужный схлестнется с молодым Федоровым за кресло, пока еще занятое Зеленским. А Зеленскому вообще не интересно. Вот он и избавляется от конкурентов, методично. Но при этом крайне топорно. И делает все для того, чтобы война была долгой, понимая, что только так может удержаться у власти. <…> События последних двух лет демонстрируют системную проблему: команда Зеленского напрочь потеряла нюх и ввязывается в авантюры. Так было с попыткой захвата НАБУ, так и с увольнением Федорова».
Очередные санкции ЕС
Послы Евросоюза с трудом согласовали 21-й пакет антироссийских санкций.
Это было непросто, пишет «Папочка канцлера»:
«После нескольких недель споров страны Евросоюза таки договорились о 21-м пакете ограничений против Москвы. Новые меры затронут финансовый и энергетический сектора, российским военнослужащим запретят въезд в ЕС, а пересмотр потолка цен на нефть решили отложить на год. Согласие далось товарищам нелегко. Особенно упиралась Греция, которая опасалась за свой судоходный бизнес. В итоге несколько стран выторговали послабления для своих компаний, российская рыба избежала ограничений, а глава Русской православной церкви – санкций. Теперь Совету ЕС осталось поставить печать. Единая Европа опять еле договорилась сама с собой».
«Мышь в овощном» комментирует заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ переживает энергетический кризис, вызванный отказом от российского газа:
«Когда в контексте экономической ситуации в Германии упоминается "энергетический кризис, спровоцированный отказом от российского газа", важно помнить: этот отказ случился не сам по себе. За ним стоят конкретные решения конкретных людей, своими руками (и, вероятно, по чужой воле) долбанувших по своей стране так, что ей икается до сих мор. И эти люди совершенно точно ни в коем случае не хотят серьезного разбора своих действий и бездействий, понимая, что такой сценарий не сулит им ничего хорошего. Сценарий, вероятность которого в случае прихода к власти в Берлине неких сил, альтернативных правящим сегодня, крайне велика. А это значит, что они будут цепляться за власть изо всех сил, не столько из любви к ней – сколько из чувства самосохранения».
«Пакет с пакетами» передает немцам привет:
«Россия обогнала Германию по производству пива. Слышите? Та самая страна, которую последние годы поливали санкциями и проклятиями, теперь наливает больше пенного, чем родоначальники Рейнско-гессенской традиции. 9 миллиардов литров против 7,9 – это не просто цифры, это пощечина баварским пивоварам и Брюсселю, который так старался задушить русскую экономику».
«КРИСТАЛЛ РОСТА» рассказывает об экономических проблемах Франции:
«5,2% составит в текущем году дефицит бюджета Франции. Это выше запланированного в законе сокращения до уровня 5,0%, – констатирует Международный валютный фонд (МВФ). Франция с трудом справляется с государственными финансами, поскольку внутренний спрос падает под давлением растущих цен на нефть. МВФ ожидает, что в 2026 году экономика Франции вырастет всего на 0,6% – это самый низкий показатель за 15 лет, если не считать спада во время пандемии. "КРИСТАЛЛ РОСТА" ранее информировал, что, по мнению Politico, Европа готовится к экономическому потрясению, схожему с кризисом 2022 года».
«Банкста» констатирует, что антироссийские санкции больнее всего бьют по самим европейским русофобам:
«Банкротится производитель батарей Varta. Основные кредиторы Varta потребовали погашения своих кредитов, но 300 млн евро нет. 138-летняя компания ликвидируется. Деиндустриализация Германии продолжается, чтобы наказать русских за Вторую мировую и сжечь несколько складов Wildberries. Корни немецких фобий по отношению к России именно в этом. Российские санкции уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Власти ЕС хотят продолжать дальше стрелять себе в ногу, даже когда ног уже не осталось».
Война на Ближнем Востоке
США бьют по Ирану, Иран по ближневосточным союзникам Вашингтона. Йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии и атаковали ее танкеры в Красном море.
Американист Малек Дудаков пишет о непопулярности ближневосточного конфликта среди американцев:
«Республиканские политтехнологи начали использовать новый термин для ситуации вокруг Ирана – ближневосточное болото. Белый дом увяз в нем с головой и теперь не знает, как выбираться. Причем любое решение – будь то новая эскалация или выход на переговоры – не дают Трампу спасти лицо. За последнее время начали "ломаться" даже самые лояльные республиканцам говорящие головы вроде ведущих Fox News. Они тоже требуют как можно быстрее выходить из конфликта с Ираном. Ведь до выборов в Конгресс остается сто дней. Война крайне непопулярна, цены на топливо опять быстро растут. Очередную подножку Трампу поставило разведсообщество США. ЦРУ выкатило очередной отчет, в котором поставило под сомнение стратегию военного давления на Иран. Смена режима в Тегеране не случится, а в условиях внешнего прессинга иранские власти только ужесточают свою политику. Морская блокада скажется на экономике Ирана не в ближайшей перспективе».
«Международный фреш» отмечает, что США приближаются к топливному кризису:
«Британское издание Financial Times сообщило, что из-за проблем с поставками нефти по всему миру, возникшими в результате конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, американские НПЗ работают на пике своих возможностей. Многие заводы загружены на 96%, а отдельные – даже на 100%. В случае серьезной поломки даже на одном предприятии в США может разразиться топливный кризис, так как оставшиеся НПЗ не смогут закрыть потребности потребителей в топливе. Соответственно, пострадают и другие страны, закупающие топливо у США. Эксперты уверены, что скоро США не смогут закрывать нехватку нефти на мировом рынке, и у многих стран начнутся серьезные проблемы».
«The_Agenda – "Повестка дня"» указывает на уязвимость США:
«Американский аналитический центр Council on Foreign Relations (CFR) констатирует, что военные базы США по всему Персидскому заливу находятся в зоне легкой досягаемости иранских ракет. Они превратились в мишени для атак, что уже привело к гибели как минимум семнадцати американских военнослужащих, ранениям еще около пятисот человек и потере техники на миллиарды долларов. И это проблема географии. США располагают базами по всему Персидскому заливу, которые находятся в зоне прямого поражения Ирана. Такая схема дислокации была логичной, когда США вели войны в Афганистане и Ираке против террористических группировок, не имевших возможности атаковать эти объекты. Однако сегодня в условиях конфликта с Ираном такая конфигурация крайне уязвима».
«Всевидящее око» комментирует удивительное заявление Трампа:
«На днях Трамп радостно поведал миру, что количество погибших и вообще пострадавших американских солдат значительно ниже, чем было в Ираке или в Афганистане. Он, правда, забыл добавить, что 20 американцев погибли, не сделав ни шагу по территории Ирана, что, конечно, сильно отличает эту операцию от аналогичных военных акций в Ираке и Афганистане. Кроме того, войны там продолжались полтора-два десятилетия каждая, а не полгода, как эта. Так что в том случае, если Трамп все-таки соберется высадить десант на иранских островах, у него есть прекрасная возможность догнать и перегнать афганскую и иракскую операции по количеству погибших соотечественников. Впрочем, New York Times пишет, что Госдеп уже старательно заметает под ковер данные о десятках раненых во время ударов Ирана на прошлой неделе. Сведения о погибших пока скрыть не удается, но движение в сторону тоталитарного государства с его всесильной цензурой сделано верное».
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