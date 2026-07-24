Телеграм: Украина «переставила кровати», ЕС вымучил санкции

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На этой неделе депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

«Говорит Нотарь» объясняет, что поменяется:

«Если раньше миграционные органы отказывали в документах только за умышленные, тяжкие или особо тяжкие преступления, то теперь тяжесть статьи и умысел больше не имеют значения. Под жесткий запрет попадает любая непогашенная или неснятая судимость, включая преступления небольшой или средней тяжести, а также правонарушения, совершенные по неосторожности (например, в результате ДТП). Справка об отсутствии судимости из родной страны теперь жестко ограничена сроком действия в 3 месяца. Новые правила работают и в обратную сторону: если факт наличия судимости вскроется уже после того, как иностранец обосновался в стране, все ранее выданные ему документы для проживания будут аннулированы автоматически, а самого гражданина ждет депортация. Исключения будут сделаны только для двух категорий: официально признанных беженцев и тех, кто заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ».

«Мюсли вслух» размышляют о сложностях реализации закона:

«В прошлом году глава СК РФ Бастрыкин совершенно справедливо заметил, что как только наши правоохранительные органы начали ограничивать поток мигрантов из Средней Азии, так у последних на родине резко выросла преступность. Нам в России не нужны гости, имеющие проблемы с законом. Сложность исполнения законопроекта, который вступит в силу через 180 дней после подписания президентом Путиным, лично нам видится в оперативности обмена информацией по судимостям между российскими силовиками и их коллегами из стран исхода мигрантов. Тем или иным способом, но наше МВД должно получить доступ к базам данным среднеазиатских полицейских служб».

Историк Александр Дюков видит упущение:

«Дело, конечно, правильное. Но меня несколько беспокоит оговорка про то, что не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования. То есть получать образование в России и под этим предлогом проживать в России иностранцу с судимостью можно».

«Мейстер» опасается:

«Идею в целом поддерживаем, там продуманы в том числе и тонкие моменты – справку о несудимости не нужно, например, подавать военнослужащим и участникам боевых действий. Но учтено не все. Как быть тем, кто получил судимость в экс-советских республиках по политическим мотивам за свою пророссийскую позицию или за защиту прав русского населения, при этом в российской армии не служил и в войнах не участвовал? Да и двухлетний "льготный" период гражданам Украины тоже стоило бы расширить. Вряд ли в 2028 году киевский режим станет поприличнее. А если станет, можно будет и поправку внести».

Справедливости ради, часть опасений «Мейстера» можно снять: под ограничения попадут только те иностранцы, чьи правонарушения признаются преступлениями в соответствии с федеральным законодательством РФ.

«Николай Николаевич наблюдает» указывает на «зеркальный эффект миграции»:

«Кыргызстан оказался не готов к внезапным масштабам внешней трудовой миграции. Об этом заявил Садыр Жапаров на фоне резонансных происшествий с участием мигрантов из стран дальнего зарубежья. Президент республики заверяет, что все под контролем. За последние месяцы из страны выдворено около 3 тыс. иностранцев, в ближайшее время та же участь ожидает еще порядка 100 человек. Получается, у соседей, которые сами являются одним из крупнейших доноров трудовой миграции для России, вдруг оказались те же жалобы и те же проблемы: хамство приезжих, неуважение к местным законам, раздражение коренных жителей. Это и есть зеркальный эффект. Когда ты десятилетиями отправляешь своих граждан на заработки в соседнюю страну, кажется, что там к ним относятся предвзято. Но как только поток разворачивается в твою сторону, становится понятно, что чувствует принимающая сторона. И возникает желание ужесточить правила».



