Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от Центробанка в брошках

Искать тайные сигналы от Центробанка в носках и брошках не следует. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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В ходе пресс-конференции журналисты задали ей вопрос о том, не желает ли Центробанк придумать «понятный датчик, показывающий настроение регулятора».

«Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всём стараемся говорить и писать прямым текстом», - сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что время для возвращения легендарных брошей, которые она надевала на пресс-конференции по итогам оглашения ключевой ставки, ещё не настало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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