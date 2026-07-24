Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от Центробанка в брошках

В ходе пресс-конференции журналисты задали ей вопрос о том, не желает ли Центробанк придумать «понятный датчик, показывающий настроение регулятора».

«Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всём стараемся говорить и писать прямым текстом», - сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что время для возвращения легендарных брошей, которые она надевала на пресс-конференции по итогам оглашения ключевой ставки, ещё не настало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».