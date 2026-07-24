«Чтобы как-то изменить ситуацию, во-первых, надо упорядочить рынок готовой еды, там есть правовая коллизия. Рынок готовой еды полноценно подменяет собой общепит, не являясь им. Он работает по иным правилам, а в общественном питании очень жесткие правила, очень жесткое регулирование, жесткие санитарные правила, а у рынка готовой еды их нет. Получилась правовая лазейка, получается так, что этот рынок развивается за счет ресторанного рынка. На рынок готовой еды уходят наши потребители. Рынок готовой еды растет на 35% в год, но ресторанный рынок на такой процент не падает, но падение есть, и оно будет продолжаться», - отметил он.

По его словам, необходимо также обучать новые кадры для отрасли на будущее.

«Во-вторых, мы все надеемся, что арендодатели одумаются, будут снижать цены, это необходимо. Третий вопрос – это рабочие руки, он очень сложный. Нам нужно учить поваров, барменов, создавать площадки, где они могут учиться, а пока у нас такие площадки сокращаются», - добавил собеседник НСН.

Раньше крупные сетевые рестораны и кафе чувствовали себе увереннее на рынке, но дорогая аренда подкосила и их, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

