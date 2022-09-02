«Репертуарный толчок»: Российские кинотеатры борются с санкциями
Для кинотеатров на сегодняшний день самой проблемной зоной является маркетинг, он нуждается в больших денежных вложениях, отметила в эфире НСН Ольга Зинякова.
Из российских кинотеатров ушли голливудские фильмы, однако небольшие иностранные компании продолжают показ своих картин, при этом прокат находится в ожидании большого отечественного кино, рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, после начала спецоперации на Украине голливудские мэйджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Из-за этого в отечественных кинотеатрах больше не показывают крупные западные премьеры. Несмотря на это российский кинорынок оживился и начал заново пускать на экран старые фильмы, такие как «Холоп», «Брат» и «Брат 2». Ольга Зинякова отметила, что о возврате к нормальным для кинопроката показателям можно будет говорить к 2023 году.
«Ушел голливудский большой контент, на который приходилось порядка 80% бокс-офиса. Это дало толчок к принципиальной перестройке репертуарной модели кинотеатральной сферы, по которой мы работали последние десятилетия. Однако иностранные премьеры, европейские и азиатские, и даже американские, остаются в кинотеатрах - просто это фильмы не студий-мэйджоров, а независимых прокатчиков и небольших компаний», - сказала Зинякова.
По ее словам, самой большой проблемой для кинотеатров на сегодняшний день является маркетинг, который нуждается в большом объеме финансирования. Зинякова отметила, что кинозалам в этой части необходима поддержка и субсидии государства.
«Маркетинг сейчас действительно проблемная зона - он нуждается в радикальном пересмотре и больших денежных вливаниях, которые не все дистрибьютеры сегодня могут себе позволить. В этом контексте следует как раз говорить о господдержке - субсидиях, грантах, снижении арендных ставок и прочих мерах, которые могут помочь пережить кинотеатрам остаток года и с большей уверенностью шагнуть в 2023 год. Именно к его финалу можно будет говорить о возврате к нормальным для кинопроката цифрам, а не только о потерях», - указала Зинякова.
Кроме того, президент «КАРО» рассказала, что после летнего затишья кинопрокат находится в ожидании большого российского кино. Она перечислила масштабные премьеры, среди которых есть фильмы как для взрослых, так и для детей.
«Сейчас прокат ждет большого российского кино - за последние пару лет отношение к нему сильно изменилось. После летнего затишья мы с нетерпением ожидаем масштабных премьер, среди которых "Сердце Пармы" Антона Мегердичева. Также уже в сентябре на экраны выйдут участники ММКФ "Кэт" Бориса Акопова и "Недетский дом" Михаила Расходникова. Вместе с ними ждем "Тибру" Анны Гороян, "Экспресс" Руслана Братова, "Кто там?" с Владимиром Машковым и Сашей Бортич. Любителей мелодрам ждет "Лавстори" с Александром Петровым, а маленькие фанаты куколок "LOL" увидят любимых героинь в большом анимационном фильме», - сказала собеседница «Радиоточки НСН».
Зинякова также добавила, что россияне предпочитают смотреть в кинотеатрах семейное кино и хорроры. По ее словам, такие фильмы собирают достаточное количество зрителей, не прикладывая особых усилий в маркетинге.
«В топе зрительских предпочтений, если мы говорим о жанрах, семейное кино и хорроры - эти фильмы даже в условиях скромного маркетинга стабильно собирают зрителей. Среди этих жанров наиболее ожидаемые релизы "Красная Шапочка", "Джиперс Криперс: Возрожденный", "Ворольня лощина», - резюмировала она.
Ранее, в марте, член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев сообщал, что правительство РФ отказало владельцам кинотеатров в выдаче субсидии в размере 6,5 млрд руб. Тогда он отмечал, что это может привести к массовому закрытию кинотеатров уже в конце мая. В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» в мае также заявлял, что только 10% кинотеатров переживут предстоящее лето из-за отказа правительства предоставить субсидии, а все остальные неизбежно закроются. Однако, массового закрытия не произошло, кинотеатры стали приспосабливаться к работе в условиях санкций, а на экраны выходит все больше отечественных новинок.
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