44-й Международный кинофестиваль открылся в Москве

В Москве открылся 44-й Международный кинофестиваль, сообщает телеканал ОТР. Отечественные и зарубежные деятели кино собрались в российской столице на кинофорум, который в этом году пройдет под девизом - «Поиск и открытие».

В конкурсной и внеконкурсной программах представлено свыше 230 картин. В главный конкурс вышли 13 полнометражных кинолент, среди них - три российские. В рамках фестиваля жюри также выберет лучшие отечественные премьеры и определит победителей конкурса короткометражек.