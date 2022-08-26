44-й Международный кинофестиваль открылся в Москве
В Москве открылся 44-й Международный кинофестиваль, сообщает телеканал ОТР. Отечественные и зарубежные деятели кино собрались в российской столице на кинофорум, который в этом году пройдет под девизом - «Поиск и открытие».
В конкурсной и внеконкурсной программах представлено свыше 230 картин. В главный конкурс вышли 13 полнометражных кинолент, среди них - три российские. В рамках фестиваля жюри также выберет лучшие отечественные премьеры и определит победителей конкурса короткометражек.
Открыла ММКФ кинолента Антона Мегердичева «Сердце Пармы», которая посвящена историческому противостоянию Московского княжества и Пармы Великой в XV столетии.
Итоги фестиваля подведут 2 сентября.
Ранее сообщалось, что Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля.
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