«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ фильмов ушедших из РФ киностудий

Гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин заявил об отмене акции, в рамках которой планировалось показать зарубежных фильмов от ушедших из России киностудий, сообщает ТАСС.

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По его словам, речь шла о прокате иностранных кинокартин в формате видеоматериала в паре с отечественными лентами.

«Цель акции выполнена полностью, ждём встречных шагов от Министерства культуры РФ», - добавил он.

Ранее Васясин заявил, основной целью совместного показа российского и голливудского контента является привлечение внимания Минкультуры РФ к проблеме кинотеатров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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