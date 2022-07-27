«Даже кабеля нет»: Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России

В стране ничего не производится для киноотрасли, даже кабели закупаем за границей, сказал НСН кинорежиссер Карен Шахназаров.

Киноиндустрия не может заменить зарубежную технику для съемок, так как в России не производится подобного оборудования, заявил гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее «Ленфильм» признал полную зависимость киностудий от импортного оборудования. Петербургская студия, пишет РБК, не смогла выполнить поручение президента Владимира Путина и перейти на отечественное оборудование для дальнейшего кинопроизводства.

«Кинопроизводство может остановиться. Пока запасы есть, камеры не сразу выходят из строя, но, к примеру, с жесткими дисками уже дефицит. Как выходить из ситуации, я не знаю. Действительно ничего, к сожалению, Россия не производит. В СССР все было неплохого качества, но в 90-ые годы все загубили полностью. Я еще в 2014 году и потом говорил на самых высоких совещаниях, что нужно налаживать собственное производство, но никакого действия я пока не вижу. В отрасли вообще ничего нет отечественного, ни одной детали, даже кабеля нет отечественного. Все, все – свет, камеры, звук, программное обеспечение, нет вообще ничего, что производилось бы в России. И я не вижу желающих начать производство» - сказал Шахназаров.

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Эксперты полагают, что кинооборудование в Россию может поставить Китай, а также предлагают использовать возможности параллельного импорта. Кинорежиссер считает, что это не выход.

«Может китайцы что-то и производят, но вообще надо самим. Мы пытались привезти оборудование из других стран, это очень трудно. Производители очень жестко контролируют, отслеживают, потому что понимают, куда это может пойти», - резюмировал Шахназаров.

Ранее гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин рассказал НСН, что индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Карен ШахназаровКиноРоссия
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