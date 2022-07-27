«Даже кабеля нет»: Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России

Эксперты полагают, что кинооборудование в Россию может поставить Китай, а также предлагают использовать возможности параллельного импорта. Кинорежиссер считает, что это не выход.

«Может китайцы что-то и производят, но вообще надо самим. Мы пытались привезти оборудование из других стран, это очень трудно. Производители очень жестко контролируют, отслеживают, потому что понимают, куда это может пойти», - резюмировал Шахназаров.

Ранее гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин рассказал НСН, что индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам.

