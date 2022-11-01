«Разрыв в ЕС»: Германия пытается выжить без российского газа

Отмечается, что такая мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности — до 70%. При этом промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90% рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга.

Так, общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7% и ряд других мер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 29 сентября подтвердил, что кабмин страны согласовал механизм сдерживания цен на газ для потребителей. По его словам, цены на электроэнергию в ФРГ растут на фоне дефицита российского газа в Европе, что представляет собой «вызовы для граждан». Шольц подчеркнул, что средства будут взяты в качестве кредитов, затем они поступят в Фонд стабилизации экономики, который был создан после начала пандемии.

«Это наш вклад в то, чтобы все граждане могли платить по счетам (за электроэнергию – ред. НСН)», - приводит ТАСС слова канцлера.