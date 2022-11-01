«Разрыв в ЕС»: Германия пытается выжить без российского газа
Власти ФРГ запустили схему энергетической помощи стране на миллиарды евро, на этом фоне эксперты уверяют, что в случае ее провала канцлер Олаф Шольц покинет свой пост.
Власти Германии собираются в среду, 2 ноября, одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год. Об этом сообщил «Коммерсант».
Отмечается, что такая мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности — до 70%. При этом промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90% рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга.
Так, общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7% и ряд других мер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 29 сентября подтвердил, что кабмин страны согласовал механизм сдерживания цен на газ для потребителей. По его словам, цены на электроэнергию в ФРГ растут на фоне дефицита российского газа в Европе, что представляет собой «вызовы для граждан». Шольц подчеркнул, что средства будут взяты в качестве кредитов, затем они поступят в Фонд стабилизации экономики, который был создан после начала пандемии.
«Это наш вклад в то, чтобы все граждане могли платить по счетам (за электроэнергию – ред. НСН)», - приводит ТАСС слова канцлера.
Со своей стороны глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что нынешний энергокризис «грозит перерасти в экономический и социальный кризис». При этом он добавил, что решением выделить 200 миллиардов евро правительство ФРГ «этому препятствует».
Между тем британская The Telegraph сообщила, что французский лидер Эммануэль Макрон возмущен и разъярен действиями Олафа Шольца, который запустил в ФРГ схему внутренней энергетической помощи. Отмечается, что Макрон крайне недоволен тем, что Шольц не провел консультации на этот счет с Парижем. Французский лидер в итоге не вышел на совместную пресс-конференцию с Шольцем после их встречи в Париже, хотя канцлер говорил, что встречей доволен.
«Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах», — сказал автор статьи Генри Сэмюэл.
Многие немецкие эксперты и политики считают, что Шольц пытается сделать все возможное, чтобы удержаться на посту канцлера. Однако председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер отметил, что если страна не переживет зиму, а в домах немцев будет холодно, то Шольц сам оставит свой пост.
«Мы видим сейчас самое худшее правительство, которое было в Германии. Вокруг Шольца есть люди, которые пишут детские книги, есть те, кто не работал по профессии. Он несет ответственность за то, что неправильно работает правительство. Нет ответов на вопросы, что будет с энергоресурсами. Только «Зеленая партия» имеет надежду, что зима будет небольшая и не очень холодная. Канцлер должен найти ответы на то, как будут зимой топить, чтобы люди могли спокойно ложиться спать. Если зима будет большая, будет холодно в домах, тогда Шольц сам уйдет», - сказал Зингер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Как ранее сообщал Der Spiegel, Германия опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Так, уровень заполненности подземных хранилищ газа в ФРГ находится на отметке 98,52%. Таким образом, Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. Однако, как заявлял 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране всего на 2-2,5 месяца.
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