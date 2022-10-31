«Все в шоке»: Канцлер Шольц может покинуть пост до конца зимы

Больше половины (55%) немцев считают, что канцлер Олаф Шольц не справляется с поставленными задачами, свидетельствуют данные опроса социологической компании Insa. Зингер отметил, что в Германии сегодня самое худшее правительство.

«Мы видим сейчас самое худшее правительство, которое было в Германии. Вокруг Шольца есть люди, которые пишут детские книги, есть те, кто не работал по профессии. Он несет ответственность за то, что неправильно работает правительство. Нет ответов на вопросы, что будет с энергоресурсами. Только «Зеленая партия» имеет надежду, что зима будет небольшая и не очень холодная. Канцлер должен найти ответы на то, как будут зимой топить, чтобы люди могли спокойно ложиться спать. Читал, что 20% компаний, которые требуют много энергии хотят уходить, либо снизить объемы производства. Все в шоке, а довольна только «Зеленая партия», что индустрия уходит», - сказал Зингер.

Собеседник НСН отметил, что в правительстве надо менять коалицию, а нового канцлера будет на так просто найти.

«Очень сложно будет найти нового канцлера. Просто надо поменять коалицию. Если зима будет большая, будет холодно в домах, тогда Шольц сам уйдет», - предположил Зингер.