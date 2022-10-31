«Все в шоке»: Канцлер Шольц может покинуть пост до конца зимы

В Германии 20 процентов компаний могут остановить производство из-за нехватки энергии, сказал НСН немецкий политик Ульрих Зингер.

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил НСН, что канцлер Олаф Шольц может оставить свой пост, если страна не переживет зиму, а в домах немцев будет холодно.

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Больше половины (55%) немцев считают, что канцлер Олаф Шольц не справляется с поставленными задачами, свидетельствуют данные опроса социологической компании Insa. Зингер отметил, что в Германии сегодня самое худшее правительство.

«Мы видим сейчас самое худшее правительство, которое было в Германии. Вокруг Шольца есть люди, которые пишут детские книги, есть те, кто не работал по профессии. Он несет ответственность за то, что неправильно работает правительство. Нет ответов на вопросы, что будет с энергоресурсами. Только «Зеленая партия» имеет надежду, что зима будет небольшая и не очень холодная. Канцлер должен найти ответы на то, как будут зимой топить, чтобы люди могли спокойно ложиться спать. Читал, что 20% компаний, которые требуют много энергии хотят уходить, либо снизить объемы производства. Все в шоке, а довольна только «Зеленая партия», что индустрия уходит», - сказал Зингер.

Собеседник НСН отметил, что в правительстве надо менять коалицию, а нового канцлера будет на так просто найти.

«Очень сложно будет найти нового канцлера. Просто надо поменять коалицию. Если зима будет большая, будет холодно в домах, тогда Шольц сам уйдет», - предположил Зингер.

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В Германии, по словам Зингера, многие выступают за ослабление санкций против России.

«Думаю, что сегодня только партия «Альтернатива для Германии» относится хорошо к России. Нужно чтобы санкций не было, либо они были меньше, ведь для обновления отношений, если мы их сейчас уничтожим, потребуется много времени. Если целое поколение потеряет в экономическом аспекте – вы не купите хорошие машины у нас, мы у вас дешевый газ, то это плохо для всех. Классно же было?», - резюмировал Зингер.

Ранее Ульрих Зингер заявил, что власти Украины не согласовывали поездку президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за обиды на то, что помощи выделялось слишком мало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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