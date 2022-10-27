В Германии заявили о невозможности использования нитки «Северного потока-2»

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — отметили в правительстве ФРГ.

Кроме того, Берлин подчеркивает, что «Северный поток-2» не имеет необходимой для запуска сертификации, пишет РИА ФАН.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли утечки, позже стало известно, что ЧП на трубопроводах произошли из-за взрывов. Предположительно, газопроводы повредили с помощью дистанционных взрывных устройств. Президент России Владимир Путин назвал инциденты актом международного терроризма, напоминает «Свободная пресса».

