В Турции захотели организовать встречу министров энергетики России и Германии

«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита», — отметил Дегер.

По словам главы исполкома саммита, встреча министров может пройти 8-9 декабря в стамбульском дворце Чираган, пишет RT.

Ранее Турция захотела получить скидку на будущие поставки газа из России и отсрочку по платежам за уже купленное топливо. Об этом заявил накануне министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати, напоминает «Свободная пресса».

