Шольц заявил, что жителям Германии не нужно бояться растущих цен

В преддверии саммита Евросоюза он отметил, что правительство ФРГ предпринимает меры по снижению цен.

«Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», - подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России и вступает в зиму хорошо подготовленной, пишут «Известия».

