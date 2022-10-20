Шольц заявил, что жителям Германии не нужно бояться растущих цен
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гражданам и предприятиям страны не стоит бояться роста стоимости энергоносителей и электроэнергии, сообщает РИА Новости.
В преддверии саммита Евросоюза он отметил, что правительство ФРГ предпринимает меры по снижению цен.
«Никто – ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», - подчеркнул канцлер.
Ранее Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России и вступает в зиму хорошо подготовленной, пишут «Известия».
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