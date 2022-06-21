В Еврокомиссии назвали способ заменить поставки газа по «Северному потоку»

Отвечая на вопрос об энергетическом кризисе в регионе, фон дер Ляйен отметила важность энергоэффективности и энергоснабжения.

«Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку"», — цитирует главу ЕК РИА Новости.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила необходимость инвестировать в возобновляемую энергетику, пишет RT.

Между тем Германия фоне дефицита энергоносителей решила возобновить использование угольных электростанций. Из-за снижения поставок газа из России в ФРГ сложилась тяжелая ситуация с энергоснабжением, и власти страны призывают население усиленно экономить топливо, отмечает телеканал «360».

