В Еврокомиссии назвали способ заменить поставки газа по «Северному потоку»

Европа может заменить поставки газа по трубопроводу «Северный поток», считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом политик заявила в интервью испанской газете Diario.

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Отвечая на вопрос об энергетическом кризисе в регионе, фон дер Ляйен отметила важность энергоэффективности и энергоснабжения.

«Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку"», — цитирует главу ЕК РИА Новости.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила необходимость инвестировать в возобновляемую энергетику, пишет RT.

Между тем Германия фоне дефицита энергоносителей решила возобновить использование угольных электростанций. Из-за снижения поставок газа из России в ФРГ сложилась тяжелая ситуация с энергоснабжением, и власти страны призывают население усиленно экономить топливо, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокГазЕвропа
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