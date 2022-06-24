СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»

Министерство экономики Германии планирует национализировать часть газопровода «Северный поток-2», проложенную по территории страны. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на источники.

По данным издания, федеральные власти решились на такой «деликатный план» на фоне проблем с поставками газа и объявленного Берлином второго из трех уровней тревоги по газоснабжению.

В Минэкономики Германии заявили, что спецоперация убила «Северный поток - 2»

«Линии [«Северного потока-2»] тянутся через Балтийское море более чем на 1000 километров. Федеральное правительство теперь пытается экспроприировать часть трубной системы, расположенную на территории Германии, и закрыть ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие от суши к морю, могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — отмечает Spiegel.

В то же время издание указывает, что подъем и разделение газопровода грозит рисками для экологии, к тому же «неясен» вопрос о собственности «Северного потока-2»: оператор проекта Nord Stream AG управляется из Швейцарии.

Кроме того, Берлин опасается возможных ответных мер России, допуская национализацию немецких предприятий в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Германия
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