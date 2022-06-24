СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»
Министерство экономики Германии планирует национализировать часть газопровода «Северный поток-2», проложенную по территории страны. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на источники.
По данным издания, федеральные власти решились на такой «деликатный план» на фоне проблем с поставками газа и объявленного Берлином второго из трех уровней тревоги по газоснабжению.
«Линии [«Северного потока-2»] тянутся через Балтийское море более чем на 1000 километров. Федеральное правительство теперь пытается экспроприировать часть трубной системы, расположенную на территории Германии, и закрыть ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие от суши к морю, могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — отмечает Spiegel.
В то же время издание указывает, что подъем и разделение газопровода грозит рисками для экологии, к тому же «неясен» вопрос о собственности «Северного потока-2»: оператор проекта Nord Stream AG управляется из Швейцарии.
Кроме того, Берлин опасается возможных ответных мер России, допуская национализацию немецких предприятий в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17
- В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ
- Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников
- СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»
- Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована
- В Госдуме предложили переименовать День окончания Второй мировой в День Победы над Японией
- В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
- В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru