СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»

«Линии [«Северного потока-2»] тянутся через Балтийское море более чем на 1000 километров. Федеральное правительство теперь пытается экспроприировать часть трубной системы, расположенную на территории Германии, и закрыть ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие от суши к морю, могут быть подключены к мобильному терминалу СПГ», — отмечает Spiegel.

В то же время издание указывает, что подъем и разделение газопровода грозит рисками для экологии, к тому же «неясен» вопрос о собственности «Северного потока-2»: оператор проекта Nord Stream AG управляется из Швейцарии.

Кроме того, Берлин опасается возможных ответных мер России, допуская национализацию немецких предприятий в РФ.

