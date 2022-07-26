«Надо вкладывать, а не копить»: Что поможет России выйти из кризиса

«Все только "за", но есть одна проблема – никто не знает, как это сделать. Доходы граждан – это всего лишь производная от общего экономического развития. У нас прогноз по росту ВВП не очень оптимистичный. Соответственно с чего бы доходу граждан расти, кроме одного источника – государственного бюджета? Чтобы у работающих граждан, да еще и не в госсекторе, начали расти доходы, нужно, чтобы предприятия, на которых они работали, постоянно увеличивали выпуск своей продукции, или чтобы на нее росла цена. Но у нас закрываются экспортные рынки, сжимается внутренний рынок, все время падает оборот рыночной торговли, а граждане демонстрируют классическое сберегательное кризисное поведение. То есть внутренний рынок не слишком радует внутренних производителей, от этого они не торопятся инвестировать в развитие производства», - отметил он.

При этом Ракша добавил, что просто так повысить уровень доходов граждан не получится.