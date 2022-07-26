«Надо вкладывать, а не копить»: Что поможет России выйти из кризиса
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заметил, что для вывода России из кризиса государству придется выбирать: потратить бюджетные средства на рост доходов граждан или на развитие экономики.
Для роста экономики России действительно необходимо повышать уровень жизни россиян, восстанавливать импорт и заниматься научно-технологическим развитием, но как это сделать, особенно в условиях санкций – никто не знает. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Денис Ракша.
Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв в интервью РИА Новости призвал повысить уровень жизни россиян для возобновления роста экономики. По словам Ракши, теоретически это правильно.
«Все только "за", но есть одна проблема – никто не знает, как это сделать. Доходы граждан – это всего лишь производная от общего экономического развития. У нас прогноз по росту ВВП не очень оптимистичный. Соответственно с чего бы доходу граждан расти, кроме одного источника – государственного бюджета? Чтобы у работающих граждан, да еще и не в госсекторе, начали расти доходы, нужно, чтобы предприятия, на которых они работали, постоянно увеличивали выпуск своей продукции, или чтобы на нее росла цена. Но у нас закрываются экспортные рынки, сжимается внутренний рынок, все время падает оборот рыночной торговли, а граждане демонстрируют классическое сберегательное кризисное поведение. То есть внутренний рынок не слишком радует внутренних производителей, от этого они не торопятся инвестировать в развитие производства», - отметил он.
При этом Ракша добавил, что просто так повысить уровень доходов граждан не получится.
«Для этого россиянам нужно больше работать. Чудес не бывает: деньги из ни откуда не берутся. Нужно открывать новые рынки. Просто так нарастить доходы граждан не получится. Бюджет у нас дефицитный, соответственно расходы на развитие будут сокращаться. Сейчас экономика находится в том состоянии, когда ее ресурсы нужно мобилизовать на перестройку, на изменение структуры, на развитие новых технологий. На все это нужны деньги. Но на рост доходов населения тоже нужны деньги. Тогда нам нужно будет выбрать, на что мы их потратим. Если они будут потрачены на доходы населения, то экономика останется такой же, и завтра нам неоткуда будет взять эти деньги. Если они будут потрачены на перестройку экономики, тогда населению придется подождать», - уточнил экономист.
По словам Широва, для роста экономики также помогут восстановление импорта и научно-технологическое развитие страны. При этом Ракша считает, что эти процессы затянутся надолго.
«На пути увеличения объемов импорта стоят логистика, проблемы с платежами, прямые и вторичные санкции, не очень хорошо работающая система параллельного импорта. А с технологическим развитием все еще более забавно. Это все длинные проекты – на этой уйдут годы. Но ставить быстрый рост доходов населения и развитие технологий на одну доску… Практическое применение непонятно», - заключил он.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет неквалифицированным инвесторам на сделки с иностранными ценными бумагами призван обезопасить простых россиян и стимулировать их вкладывать в нашу экономику.
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