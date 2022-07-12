Экономист: Силуанов не может спланировать бюджет из-за непредсказуемого рубля
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заверил, что министр финансов РФ и представители Центробанка нервничают из-за того, что в стране начался бюджетный процесс, а они не знают, как его распределить.
Вопрос с курсом рубля решится естественным путем, когда в США укрепится доллар, а цены на нефть упадут, поэтому относительно создания системы предсказуемости курсообразования беспокоиться не стоит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Денис Ракша.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила. Ракша подчеркнул, что, по словам министра, из-за невозможности сделать это, лучше перейти к прямому управлению курсом рубля.
«С одной стороны Силуанов говорит о том, что надо вернуть бюджетное правило, которое стерилизует излишнюю валютную денежную массу. С ним все соглашаются, только никто не знает, как его вернуть. Потому что в России Центробанк по поручению Минфина не может скупать доллары и евро, потому что против него действуют санкции. Поэтому проблема: нужно покупать это все в юанях или золоте. А дальше Силуанов говорит: "Плавающий курс негативно влияет на бюджет". То есть, он этого не говорит вслух, но имеет в виду, что нужно отказаться от плавающего курса и перейти к прямому управлению курсом рубля», - объяснил он.
При этом, по его словам, в Центробанке против возвращения к этой системе.
«Для перехода к этой системе потребуется ровно пять минут. Так же, как мы в конце 2014 года переходили от прямого управления курсом к инфляционному таргетированию. Но проблема в том, что это принципиально неприемлемо для руководства нашего Центробанка. По мнению его представителей, если мы вернемся к прямому регулированию курса рубля, то к нам вернутся в те же проблемы, которые были до 2015 года. В конце 2014 года рубль обвалился в два раза. На его защите ЦБ сжег несколько десятков миллиардов долларов, ничего не получилось, тогда он отпустил рубль», - отметил Ракша.
Экономист также подчеркнул, что «переживания» Минфина и Центробанка основаны на том, что в России уже началось бюджетное планирование, однако, по его словам, этот вопрос разрешится естественным путем.
«У нас начался бюджетный процесс – планирование доходов и расходов на следующий год и трехлетнюю перспективу. Как их планировать – никто не понимает. Сейчас никто не понимает, сколько мы продадим, например, нефти, какая будет цена. Соответственно Силуанов нервничает из-за того, что бюджетный процесс начался, а спланировать там ничего нельзя. А для того, чтобы его упростить, нужно понимать, какой будет курс рубля. Если мы заранее скажем, что он будет такой-то, что бы не случилось, тогда вести бюджетный процесс будет легче. Но и Центробанк, и Силуанов, на мой взгляд, напрасно нервничают, потому что ситуация разрешится естественным образом. Это произойдет за счет того, что Федеральная резервная система США ужесточает денежную политику, доллар укрепляется, а когда это происходит – автоматически дешевеет нефть. Рубль сейчас практически полностью привязан к ценам на нефть. Соответственно дешевая нефть – слабый рубль», - заключил Ракша.
Ранее эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что ослабление рубля очень похоже на валютную интервенцию: кто-то по просьбе Минфина мог выкупить большой объем долларов для конвертации в другие валюты.
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