Экономист: Силуанов не может спланировать бюджет из-за непредсказуемого рубля

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила. Ракша подчеркнул, что, по словам министра, из-за невозможности сделать это, лучше перейти к прямому управлению курсом рубля.

«С одной стороны Силуанов говорит о том, что надо вернуть бюджетное правило, которое стерилизует излишнюю валютную денежную массу. С ним все соглашаются, только никто не знает, как его вернуть. Потому что в России Центробанк по поручению Минфина не может скупать доллары и евро, потому что против него действуют санкции. Поэтому проблема: нужно покупать это все в юанях или золоте. А дальше Силуанов говорит: "Плавающий курс негативно влияет на бюджет". То есть, он этого не говорит вслух, но имеет в виду, что нужно отказаться от плавающего курса и перейти к прямому управлению курсом рубля», - объяснил он.