«Запредельные риски»: Ограничения ЦБ по покупке иностранных акций объяснили заботой о россиянах
Простые россияне могут попасть на блокировку активов, в Европе это делают без объяснения причин, сказал в эфире НСН Александр Разуваев.
Запрет неквалифицированным инвесторам на сделки с иностранными ценными бумагами призван обезопасить простых россиян и стимулировать их вкладывать в нашу экономику, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев.
Ранее Центробанк предложил временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами — они будут доступны только квалифицированным, с активами от 30 млн рублей.
«Вероятно, это связано с тем, что ЦБ считает запредельными санкционные инфраструктурные риски. Соответственно, наши простые люди могут попасть на блокировку своих активов. Это политическая история, но она, видимо, надолго. Задача Банка России – не допустить, чтобы рядовые россияне теряли деньги по любому поводу, а профессиональные игроки берут риски на себя, взвешивают, это нормально», - сказал Разуваев.
По его словам, ЦБ не заинтересован, чтобы россияне вкладывали деньги в иностранные акции.
«Плюс есть еще такой момент: пускай обычные люди покупают через Московскую биржу и инвестируют в новую экономику, потому что у нас сейчас частично заново формируется фондовый рынок. ЦБ заинтересован, чтобы деньги шли туда, а не в иностранные бумаги», - отметил эксперт.
Разуваев сообщил, что у россиян сейчас часто возникают проблемы с зарубежными активами, и дал совет, где без проблем «купить иностранное».
«Это частая история даже у людей, которые давно живут в Европе. У них там были какие-то инвестиции и так далее, но часто без объяснения причин им блокируют активы – и брокеры, и банки, там все очень рискованно. Если вам надо что-то купить иностранное без рисков, открывайте счета в банках Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, и инвестируйте», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Инвестировать в разные направления»: Экономист не согласился с массовым уходом брокеров в иностранную юрисдикцию
Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин объяснял НСН, что высокий спрос на российских биржах на иностранные ценные бумаги объясняется желанием инвесторов диверсифицировать свои вложения.
По данным СМИ, россияне начали активно открывать брокерские счета в иностранных юрисдикциях. Как отмечали «Известия», чаще всего для этого едут в ОАЭ, Турцию и Армению.
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