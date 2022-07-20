«Запредельные риски»: Ограничения ЦБ по покупке иностранных акций объяснили заботой о россиянах

Запрет неквалифицированным инвесторам на сделки с иностранными ценными бумагами призван обезопасить простых россиян и стимулировать их вкладывать в нашу экономику, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев.

Ранее Центробанк предложил временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами — они будут доступны только квалифицированным, с активами от 30 млн рублей.