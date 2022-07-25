«Бумаги много, а денег нет»: Бизнесмен Потапенко исключил пользу купюр в десять рублей

Накануне сообщалось, что Центробанк планирует возобновить в конце 2022 года печать купюр номиналом в десять рублей. Вернуть захотели и пятирублевые банкноты, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году. Дмитрий Потапенко отметил, что такие планы свидетельствуют о полном крахе программного обеспечения в России.

«Ретейлу все равно, какие купюры будут. С точки зрения экономики, это показывает, что у нас инфляция прет в сторону и вширь. На сегодняшний день при действующей логике развития событий, власти должны все больше переходить на безнал. Но у нас у банков нет чипов. Следующая операция технологий, которая должна была быть – это верификация по сетчатке и отпечатку пальцев. Но она требует куда большего программного обеспечения. Поэтому этот комплекс увязанных в одну цепочку событий – это про то, что разгоняется инфляция и идет технологическая деградация. Простые россияне увидят, что бумаги много, а денег нет», - сказал Потапенко.

В свою очередь экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Банк России хочет сократить безналичные расчеты для того, чтобы россиянам было удобнее рассчитываться между собой.