«Бумаги много, а денег нет»: Бизнесмен Потапенко исключил пользу купюр в десять рублей

Российские власти должны переходить на безналичный расчет, однако у банков просто нет чипов для карт, отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко. 

Планы Центробанка о возобновлении печати десятирублевых купюр показывают, что инфляция продолжает разгоняться, а технологии полностью деградируют, заявил аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что Центробанк планирует возобновить в конце 2022 года печать купюр номиналом в десять рублей. Вернуть захотели и пятирублевые банкноты, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году. Дмитрий Потапенко отметил, что такие планы свидетельствуют о полном крахе программного обеспечения в России.

«Ретейлу все равно, какие купюры будут. С точки зрения экономики, это показывает, что у нас инфляция прет в сторону и вширь. На сегодняшний день при действующей логике развития событий, власти должны все больше переходить на безнал. Но у нас у банков нет чипов. Следующая операция технологий, которая должна была быть – это верификация по сетчатке и отпечатку пальцев. Но она требует куда большего программного обеспечения. Поэтому этот комплекс увязанных в одну цепочку событий – это про то, что разгоняется инфляция и идет технологическая деградация. Простые россияне увидят, что бумаги много, а денег нет», - сказал Потапенко.

В свою очередь экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Банк России хочет сократить безналичные расчеты для того, чтобы россиянам было удобнее рассчитываться между собой.

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«Единственная гипотеза, которая рождается у меня в муках – это сокращение безналичных расчетов. У нас ушли иностранные платежные системы с рынка. Соответственно, люди сократили долю расчетов картами и телефонами, им потребовалось больше наличных. Причем наличных именно для некрупных расчетов, а, грубо говоря, между собой. Не знаю, сильно ли Центробанк волнуется по этому поводу и стал бы он принимать решения, чтобы людям было удобнее расплачиваться друг с другом… Но, все может быть», - сказал Ракша.

Ранее Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Так, выпуск обновленных 1000 и 5000 рублей в обращение ожидается в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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ФОТО: РИА Новости
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