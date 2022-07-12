«Начнутся баталии»: Профессор ВШЭ не поверил в создание цифрового евро
С внедрением в ЕС цифрового евро, встанет вопрос о ненадобности банков, отметил в эфире НСН экономист Евгений Коган.
В Евросоюзе начнутся серьезные баталии по поводу создания и введения цифрового евро, так как счета, минуя другие банки, будут напрямую находится в Европейском центральном банке (ЕЦБ), заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони заявил, что в Евросоюзе планируется разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги. Евгений Коган считает, что такая валюта не будет создана еще очень долго.
«Поскольку евро будет цифровой, то в наличной форме мы его не увидим никак. Любая цифровая валюта, из таких официальных, будет являться творением Центробанка. То есть, цифровой евро – это будет евро, имитированный европейским Центробанком. Счета будут напрямую находится, минуя банки, в ЕЦБ. Не уверен, что это будет принято быстро и более того, будет очень много баталий на эту тему. Сейчас европейцам не до этого, у них полно других проблем. Как только та или иная страна выпускает свою цифровую валюту, то встает серьезный вопрос: а зачем нужны банки? Поскольку это прямое взаимодействие клиентов и Центробанка. Цифровой евро будет обсуждаться, а реальное воплощение будет точно не сегодня», - сказал Коган.
По его словам, введение цифрового евро не сможет поддержать курс валюты. При этом профессор указал, что для повышения курса евро центральному банку Европы необходимо поднять процентные ставки.
«Введение цифрового евро никак не отразилось бы на рубле. А что касается поддержания курса евро… Поддержать может только одно: если ЦБ в ближайшее время реализует стратегию подъема процентных ставок. Другое дело, что они сейчас находятся в ситуации полнейшего цугцванга. Поднимать ставки вроде бы и надо, а с другой стороны тяжело, потому что это может вызвать довольно серьезную фрагментацию облигационного рынка Европы. С одной стороны, Европа монетарно едина, а с другой стороны раздроблена фискально, в этом основная проблема. Если европейцы поднимут ставку на полпроцента, то это поможет укрепить курс евро. Как ни странно, курс евро может укрепить Федеральная резервная система, если не будет настолько агрессивно поднимать ставки», - резюмировал Коган.
Ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла о необходимости регулировать криптовалюты, потому что они ничем не подкреплены. При этом она отмечала, что достойной заменой криптовалюте может стать цифровое евро, и ЕЦБ может запустить его в ближайшие четыре года.
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