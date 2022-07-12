«Начнутся баталии»: Профессор ВШЭ не поверил в создание цифрового евро

Накануне член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони заявил, что в Евросоюзе планируется разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги. Евгений Коган считает, что такая валюта не будет создана еще очень долго.

«Поскольку евро будет цифровой, то в наличной форме мы его не увидим никак. Любая цифровая валюта, из таких официальных, будет являться творением Центробанка. То есть, цифровой евро – это будет евро, имитированный европейским Центробанком. Счета будут напрямую находится, минуя банки, в ЕЦБ. Не уверен, что это будет принято быстро и более того, будет очень много баталий на эту тему. Сейчас европейцам не до этого, у них полно других проблем. Как только та или иная страна выпускает свою цифровую валюту, то встает серьезный вопрос: а зачем нужны банки? Поскольку это прямое взаимодействие клиентов и Центробанка. Цифровой евро будет обсуждаться, а реальное воплощение будет точно не сегодня», - сказал Коган.

По его словам, введение цифрового евро не сможет поддержать курс валюты. При этом профессор указал, что для повышения курса евро центральному банку Европы необходимо поднять процентные ставки.