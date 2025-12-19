Путин заявил, что налоги в будущем должны снижаться

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение ставки НДС является временной мерой, и в перспективе планируется снижение налоговой нагрузки. Об этом российский лидер сказал, комментируя ряд налоговых изменений, которые планируются с начала следующего года.

В ФАС заявили, что нельзя повышать цены на продукты из-за роста НДС
«Самый правильный способ — это повышение НДС. Цели как раз простые: достичь сбалансированности бюджета. Нужно избавиться от теневой экономики, от ухода от уплаты налогов», — объяснил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, необходимо, чтобы повышение налогов принесло реальное увеличение доходов государства. Правительство и президент исходят из того, что в дальнейшем будет идти снижение налогового бремени.

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаПрямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир ПутинНалогиНДС

Горячие новости

Все новости

партнеры