«Путин разрешил»: Нефтяные санкции Запада рушатся из-за договоренности Москвы и ОПЕК+

Май стартовал с выполнения важного для России соглашения в рамках ОПЕК+. Несколько стран - участниц начали добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца 2023 года.

По предварительным расчетам, общий объем снижения производства составит 1,66 млн баррелей в сутки. Всего о дополнительных ограничительных мерах заявили девять стран ОПЕК+. Так, крупнейший игрок рынке Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак - на 211, ОАЭ - на 144, Кувейт - на 128, Казахстан - на 78. Участвуют также Алжир, Оман и Габон.

Россия первой продлила до конца года решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.

В ОПЕК считают, что меры помогут удержать стабильность нефтяного рынка. Аналитики также отмечают, что на фоне решения произойдет рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Глава инвесткомпании Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг на этом фоне заявил Reuters, что ожидает роста котировок на $10 за баррель.

В октябре прошлого года страны ОПЕК+ с той же целью уже сокращали добычу на 2 млн баррелей в сутки, но эксперты отмечали, что это в большей степени произошло лишь на бумаге.