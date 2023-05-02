«Путин разрешил»: Нефтяные санкции Запада рушатся из-за договоренности Москвы и ОПЕК+
Крупнейшие игроки нефтяного рынка поддержали Россию в добровольном сокращении добычи нефти, что сбалансирует цены и позволит Москве выиграть в долгосрочной перспективе.
Май стартовал с выполнения важного для России соглашения в рамках ОПЕК+. Несколько стран - участниц начали добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца 2023 года.
По предварительным расчетам, общий объем снижения производства составит 1,66 млн баррелей в сутки. Всего о дополнительных ограничительных мерах заявили девять стран ОПЕК+. Так, крупнейший игрок рынке Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак - на 211, ОАЭ - на 144, Кувейт - на 128, Казахстан - на 78. Участвуют также Алжир, Оман и Габон.
Россия первой продлила до конца года решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.
В ОПЕК считают, что меры помогут удержать стабильность нефтяного рынка. Аналитики также отмечают, что на фоне решения произойдет рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Глава инвесткомпании Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг на этом фоне заявил Reuters, что ожидает роста котировок на $10 за баррель.
В октябре прошлого года страны ОПЕК+ с той же целью уже сокращали добычу на 2 млн баррелей в сутки, но эксперты отмечали, что это в большей степени произошло лишь на бумаге.
Так или иначе, на Западе, мягко говоря, не обрадовались решению ключевых игроков. Аналитики ожидают роста напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, так как прогнозируемое повышение котировок ускорит инфляцию в Америке и заставит Вашингтон понервничать, балансируя между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой стабильности.
Главным бенефициаром таких мер выступает Россия и отечественные нефтяные компании, которые на фоне санкций частично уже потеряли рынки сбыта. Отмечается, что новые условия добычи других игроков помогут Москве частично избавиться от дисконта российской нефти марки Urals, а также не беспокоиться об утрате доли рынка.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков еще в конце марта говорил НСН, что Россия нарастила экспорт нефти на азиатские рынки, но все равно терпит убытки из-за необходимости предоставлять скидку.
«На азиатские рынки в плане объемов экспорта мы переместились без потерь. По углю была небольшая просадка, но по объемам мы полностью ушли на азиатские рынки. А вот по прибыльности экспорта возникли проблемы, поскольку нам пришлось завоевывать рынки, выталкивая оттуда традиционных поставщиков, чтобы они вместо нас ушли в Европу. Для этого мы были вынуждены предоставлять покупателям топлива скидку, причем она и сейчас сохраняется довольно большой», — сказал Юшков.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН отметил, что России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза.
«Ключевым моментом для отрасли были не потолки, а эмбарго – невозможность поставлять традиционным покупателям, сначала США, потом Евросоюз в конце года. Это было ключевым вызовом для отрасли, а потолок – это фантики. С этим вызовом мы справились в части сохранения физических объемов. Несмотря на радикальные прогнозы по сокращению добычи, мы вышли на прежний уровень», - рассказал он.
При этом эксперты называют «подарком» для России решение участников ОПЕК+ о сокращении добычи еще и на фоне стремлений Запада полностью загнать российскую нефть под потолок цен. По словам Игоря Юшкова, США попытаются это сделать посредством увеличения Киевом тарифов на транзит по «Дружбе».
«США подталкивают Украину к повышению стоимости тарифов, чтобы страны перестали покупать российскую нефть по трубе. В таком случае Россия будет вынуждена перекинуть эти объемы на экспорт морским транспортом, уходить в Азию, тогда эта нефть будет попадать под потолок цен. США пытаются всю российскую нефть загнать под санкции, потому что на трубопроводные поставки потолок цен не применяется. Им выгодно через Украину вытолкнуть всю российскую нефть на морской транспорт», - сказал он в беседе с НСН.
По его словам, в случае значительного увеличения тарифов Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия будут принимать решение, готовы ли они продолжать покупать российскую нефть. При их отказе Москва лишится «сотни миллионов долларов».
При этом 28 апреля президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен. Указ корректирует меры, введенные президентом в декабре 2022 года. Тогда глава государства запретил поставлять нефть и нефтепродукты по условиям ценового потолка. Решение распространяется на ранее заключенные соглашения.
Запад ввел потолок цен на российскую нефть 5 декабря. Стоимость энергоносителей из РФ установлена на уровне $60 за баррель.
Также Россия активно продолжает изучать азиатские рынки сбыта, чтобы перенаправить ресурс из Европы. Так, Москва перенаправит в Азию 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн сырья, которое ранее экспортировали в Европу, заявил 27 апреля вице-премьер РФ Александр Новак.
Таким образом, в текущем году в Азию будет перенаправлено более 60% нефтяного экспорта. В 2022 году на восточное направление перенаправили около 40 млн тонн сырья. Например, по его словам, поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, что обеспечило 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021 году.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью НСН говорил, что в настоящий момент Россия успешно адаптируется к введенным санкциям, налаживая свое производство техники для нефтедобычи и осваивает новые рынки.
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