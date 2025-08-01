Турецкие отели снизили цены из-за падения спроса со стороны россиян

Турецкие гостиницы скорректировали ценовую политику во второй половине лета на фоне снижения интереса со стороны российских туристов. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как рассказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов, в начале сезона отельеры завысили тарифы, что отпугнуло часть клиентов. В ответ рынок пересмотрел цены и начал предлагать скидки. Сейчас, по его словам, спрос на августские туры остается стабильным, а стоимость отдыха сопоставима с прошлым годом.