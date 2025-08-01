Турецкие отели снизили цены из-за падения спроса со стороны россиян
Турецкие гостиницы скорректировали ценовую политику во второй половине лета на фоне снижения интереса со стороны российских туристов. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Как рассказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов, в начале сезона отельеры завысили тарифы, что отпугнуло часть клиентов. В ответ рынок пересмотрел цены и начал предлагать скидки. Сейчас, по его словам, спрос на августские туры остается стабильным, а стоимость отдыха сопоставима с прошлым годом.
Согласно статистике минтуризма Турции, за первые шесть месяцев 2025 года страну посетили 2,609 млн россиян — на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной поток пришелся на май и июнь.
Несмотря на снижение, Турция сохраняет лидерство среди зарубежных направлений с долей 41% от всех проданных туров. Для достижения годового ориентира в 7 миллионов туристов из России стране предстоит принять еще около 4,4 миллионов человек до конца 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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