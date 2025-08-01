Роскомнадзор проверяет доступность альбома Гуфа «Город дорог» в интернете
Роскомнадзор начал мониторинг доступности в интернете дебютного альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В РКН уточнили, что собранная информация будет передана экспертам для дальнейшего анализа. В ведомстве подчеркнули, что решение о признании материалов запрещенными по признаку пропаганды наркотиков принимает Министерство внутренних дел.
Сам Роскомнадзор блокирует подобный контент только на основании решений МВД.
Интерес к альбому усилился после заявления предпринимателя Игоря Рыбакова. Он сообщил в своем Telegram-канале, что выкупает права на «Город дорог» с целью полностью удалить релиз с платформ. По его мнению, тексты альбома романтизируют употребление алкоголя и запрещенных веществ, передает «Радиоточка НСН».
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