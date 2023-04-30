Минэнерго Турции пообещало сообщить «большую новость» о добыче нефти
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара намерена сообщить «большую новость» в сфере нефтедобычи, передает телеканал A Haber.
По словам чиновника, Турция собирается объявить новость «очень скоро». Конкретных сроков Донмез не назвал.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил об обнаружении на юго-востоке страны месторождения на 150 миллионов баррелей нефти. Запасы оцениваются в $12 миллиардов.
Эрдоган 20 апреля запустил поставки газа в Турцию из месторождения в Черном море. По его словам, страна стала ближе к энергетической независимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru