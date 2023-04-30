Минэнерго Турции пообещало сообщить «большую новость» о добыче нефти

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара намерена сообщить «большую новость» в сфере нефтедобычи, передает телеканал A Haber.

Кабмин распорядился приостановить публикацию статистики по нефти

По словам чиновника, Турция собирается объявить новость «очень скоро». Конкретных сроков Донмез не назвал.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил об обнаружении на юго-востоке страны месторождения на 150 миллионов баррелей нефти. Запасы оцениваются в $12 миллиардов.

Эрдоган 20 апреля запустил поставки газа в Турцию из месторождения в Черном море. По его словам, страна стала ближе к энергетической независимости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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