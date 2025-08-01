Умер поэт Андрей Полонский

В возрасте 66 лет скончался сооснователь инициативы «Писатели — фронту!» и член Союза писателей России, поэт Андрей Полонский. Об этом сообщил его коллега, писатель Даниэль Орлов в своем Telegram-канале.

Полонский ушел из жизни вечером 31 июля на своем хуторе в Карелии.