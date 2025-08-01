Умер поэт Андрей Полонский

В возрасте 66 лет скончался сооснователь инициативы «Писатели — фронту!» и член Союза писателей России, поэт Андрей Полонский. Об этом сообщил его коллега, писатель Даниэль Орлов в своем Telegram-канале.

Полонский ушел из жизни вечером 31 июля на своем хуторе в Карелии.

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Он был также членом Союза писателей Санкт-Петербурга и движения «Союз 24 Февраля».

Андрей Полонский — автор ряда поэтических сборников и философских текстов, среди которых «Малая колесница» и «Иерусалим — Тибет». Дата прощания с поэтом будет объявлена позднее, передает «Радиоточка НСН».

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