НАСА и Роскосмос обсудили возможность взаимной эвакуации экипажей с МКС
Замглавы НАСА Кеннет Бауэрсокс заявил, что американское космическое агентство и Роскосмос обсуждают сценарии взаимной помощи в случае аварийных ситуаций на орбите, включая возможное спасение экипажей друг друга. Об этом он рассказал на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции.
По словам Бауэрсокса, наличие постоянного резерва для эвакуации в каждой миссии требует колоссальных затрат и сопряжено с техническими рисками, однако сам факт обсуждений с российскими коллегами уже является важным шагом.
Он напомнил, что еще 50 лет назад миссия «Аполлон — Союз» стала символом международного сотрудничества и впервые продемонстрировала возможность стыковки кораблей разных стран в космосе.
Представитель НАСА отметил, что в будущем при наличии технических возможностей государства смогут приходить на помощь друг другу в случае аварий, передает «Радиоточка НСН».
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