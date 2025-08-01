НАСА и Роскосмос обсудили возможность взаимной эвакуации экипажей с МКС

Замглавы НАСА Кеннет Бауэрсокс заявил, что американское космическое агентство и Роскосмос обсуждают сценарии взаимной помощи в случае аварийных ситуаций на орбите, включая возможное спасение экипажей друг друга. Об этом он рассказал на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции.

По словам Бауэрсокса, наличие постоянного резерва для эвакуации в каждой миссии требует колоссальных затрат и сопряжено с техническими рисками, однако сам факт обсуждений с российскими коллегами уже является важным шагом.