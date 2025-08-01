Российский рынок акций просел после заявлений Трампа

Российский фондовый рынок краткосрочно усилил снижение на вечерней сессии после резких заявлений президента США Дональда Трампа, однако вскоре вернулся к уровням основного торгового дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 20:53 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,18% — до 2727,19 пункта. После слов американского лидера он на короткое время падал до 2709,26 пункта, теряя 0,8%. Основные торги в пятницу индекс завершил на отметке 2727,98 пункта, что соответствует снижению на 0,15%.