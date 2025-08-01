Умер народный артист РСФСР и режиссер Юрий Еремин

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Еремин. О его смерти сообщил Государственный академический театр имени Моссовета в своем Telegram-канале.

Юрий Еремин был одним из ведущих режиссеров российского театра, народным артистом РСФСР, педагогом и многолетним постановщиком Театра имени Моссовета.