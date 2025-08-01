Умер народный артист РСФСР и режиссер Юрий Еремин

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Еремин. О его смерти сообщил Государственный академический театр имени Моссовета в своем Telegram-канале.

Юрий Еремин был одним из ведущих режиссеров российского театра, народным артистом РСФСР, педагогом и многолетним постановщиком Театра имени Моссовета.

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В его творческом наследии — десятки спектаклей, в том числе «Трамвай «Желание», «Маленькие трагедии» и «На всякого мудреца довольно простоты».

Еремин также преподавал в ГИТИСе и подготовил целую плеяду актеров и режиссеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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