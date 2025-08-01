Глава НАБУ подтвердил обыски у экс-замглавы офиса Зеленского

Ранее информацию об обысках в июле распространила «Украинская правда» со ссылкой на источники среди депутатов. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что прокуратура и полиция Мюнхена отказались от комментариев, сославшись на ограниченный доступ к материалам.

Кривонос пояснил, что, поскольку информация стала публичной и подтверждена немецкой стороной, он может признать сам факт следственных действий, но не их содержание, передает «Радиоточка НСН».

