Глава НАБУ подтвердил обыски у экс-замглавы офиса Зеленского

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил факт проведения обысков в Германии у Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Следственные действия прошли по месту жительства Шурмы в пригороде Мюнхена, сообщил Кривонос в эфире украинского «24 канала».

По его словам, дело находится в активной фазе расследования, однако он отказался раскрывать подробности, сославшись на закон и необходимость сохранить конфиденциальность.

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Ранее информацию об обысках в июле распространила «Украинская правда» со ссылкой на источники среди депутатов. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что прокуратура и полиция Мюнхена отказались от комментариев, сославшись на ограниченный доступ к материалам.

Кривонос пояснил, что, поскольку информация стала публичной и подтверждена немецкой стороной, он может признать сам факт следственных действий, но не их содержание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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