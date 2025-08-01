Маск заявил о наличии демократов в списке Эпштейна
Илон Маск утверждает, что в так называемом списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют видные представители Демократической партии США и крупные доноры. Об этом он написал в соцсети X.
Предприниматель ранее уже высказывался на эту тему, заявляя, что материалы по делу не публикуются якобы из-за причастности к нему действующего президента США Дональда Трампа, однако позднее удалил соответствующий пост.
На фоне этих заявлений ФБР и Минюст США выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что не располагают доказательствами существования списка клиентов Эпштейна и информации о шантаже высокопоставленных лиц.
При этом в феврале нынешнего года генпрокурор Пэм Бонди заявила в интервью Fox News, что «список» находится у нее на столе, но позже уточнила, что речь шла о документах, связанных с расследованием, передает «Радиоточка НСН».
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