Маск заявил о наличии демократов в списке Эпштейна

Илон Маск утверждает, что в так называемом списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют видные представители Демократической партии США и крупные доноры. Об этом он написал в соцсети X.

Предприниматель ранее уже высказывался на эту тему, заявляя, что материалы по делу не публикуются якобы из-за причастности к нему действующего президента США Дональда Трампа, однако позднее удалил соответствующий пост.