Маск заявил о наличии демократов в списке Эпштейна

Илон Маск утверждает, что в так называемом списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют видные представители Демократической партии США и крупные доноры. Об этом он написал в соцсети X.

Предприниматель ранее уже высказывался на эту тему, заявляя, что материалы по делу не публикуются якобы из-за причастности к нему действующего президента США Дональда Трампа, однако позднее удалил соответствующий пост.

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На фоне этих заявлений ФБР и Минюст США выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что не располагают доказательствами существования списка клиентов Эпштейна и информации о шантаже высокопоставленных лиц.

При этом в феврале нынешнего года генпрокурор Пэм Бонди заявила в интервью Fox News, что «список» находится у нее на столе, но позже уточнила, что речь шла о документах, связанных с расследованием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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