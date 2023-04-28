Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам вне потолка цен
Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен. Документ размещен на портале правовой информации.
Указ корректирует меры, введенные президентом в декабре 2022 года. Тогда глава государства запретил поставлять нефть и нефтепродукты по условиям ценового потолка.
В новом указе сказано, что запрет не распространяется на поставки в дружественные страны по контрактам, заключенным во исполнение действующих международных договоров.
Запад ввел потолок цен на российскую нефть 5 декабря. Стоимость энергоносителей из РФ установлена на уровне $60 за баррель.
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России, передает «Радиоточка НСН».
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