Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам вне потолка цен

Указ корректирует меры, введенные президентом в декабре 2022 года. Тогда глава государства запретил поставлять нефть и нефтепродукты по условиям ценового потолка.

В новом указе сказано, что запрет не распространяется на поставки в дружественные страны по контрактам, заключенным во исполнение действующих международных договоров.

Запад ввел потолок цен на российскую нефть 5 декабря. Стоимость энергоносителей из РФ установлена на уровне $60 за баррель.

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России, передает «Радиоточка НСН».

