«Путин поручил»: Минфин побоялся повышать НДФЛ для уехавших россиян из-за оттока кадров
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ведомство отклонило инициативу из-за опасения усилить отток кадров. В мае Владимир Путин подписал указ и поручил принять меры, чтобы избежать потери человеческих ресурсов.
После долгих раздумий Минфин отказался повышать подоходный налог для уехавших россиян. Накануне заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ведомство отклонило инициативу из-за опасения усилить отток кадров. Он отметил, что находящиеся за рубежом граждане продолжают платить НДФЛ и страховые взносы в российский бюджет.
«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы», - сказал он.
В конце апреля правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обязывал бы компании в ряде случаев взимать 30% налога на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат в пользу сотрудников, уехавших за рубеж, после утраты ими налогового резидентства РФ.
Предполагалось, что с 1 января 2024 года компании должны были взимать с вознаграждений покинувших страну работников или исполнителей подоходный налог по базовой ставке в 13-15%, но после утраты сотрудниками налогового резидентства - 30%.
Уже тогда бизнес и эксперты рынка труда практически хором заявляли, что мера не сработает – работники либо найдут лазейки, либо просто откажутся от работы на рынок РФ. Больше всего страну волновал вопрос возвращения айтишников, которые в феврале прошлого года, по официальной информации, чаще других пересекали границу страны и предпочли работу за рубежом.
В связи операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков объяснил НСН, что увеличение НДФЛ для налоговых резидентов России, работающих из-за рубежа, не поможет вернуть в страну айтишников.
«Многие ли после этого захотят вернуться в Россию? Я не уверен, что этот законопроект хоть как-то изменит ситуацию с оттоком кадров в IT или в других сферах, которые предполагают удаленную работу. Но компании точно не будут готовы дополнительно платить НДФЛ за таких сотрудников. Скорее всего, они будут либо урезать зарплату таким сотрудникам, либо они предложат им вернуться, либо расстаться. Если посмотреть на рынок, ожидания соискателей в целом остались неизменными, а работодатели готовы предлагать существенно меньше, чем годом ранее. Не уверен, что кто-то будет даже рассматривать вариант с дополнительным НДФЛ», - сказал Крюков.
Он также добавил, что большая часть специалистов уже вернулась в Россию.
«Те, кто уехал, согласно нашим исследованиям, в основном сразу же начали работать на западные проекты, это и была основная цель их переезда.Те ребята, которые продолжали работать на российские компании и на которых может распространяться этот законопроект, их количество очень ничтожно, но даже для них есть огромное количество лазеек. Многие компании в договорах указывают, что исполнитель не является налоговым резидентом России и обязан сам за себя выплачивать НДФЛ. Таким образом компании снимают с себя ответственность, они не обязаны отчислять НДФЛ за такого сотрудника. При этом ребята, находясь в другой стране, получают полную сумму и, в зависимости от страны, в которой находятся, принимают решение, платить там налоги или нет», - разъяснил он.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН также подтвердил, что отъезд айтишников можно считать удобным для властей мифом, на самом деле специалисты уезжали не так массово, а многие уже вернулись.
«То, что у нас уехало много айтишников, это миф, который удобен для всех. Для чиновников в этой сфере он удобен тем, что надо их возвращать, какие-то льготы давать даже. Минцифры заявляет, что сто тысяч уехавших айтишников, из которых 80 тысяч работают на российские компании. Большинство таких айтишников, по нашей оценке, это 20 тысяч человек, живут не так богато, многим придется вернуться. В Казахстане уже, например, ввели новые ограничения для приезжающих. Я думаю, что большая часть из них вернется», - говорил он.
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек согласилась с тем, что мера никого в страну не вернет. По ее словам, люди уезжали по совершенно разным причинам.
«Это очень приличная сумма. Безусловно, она повлияет на благосостояние людей, которые выплачивают ее государству. Но если ты находишься в другой стране и пользуешься благами России, в том числе финансовыми, то должен принимать правила игры. Правда, не совсем понятно, почему должен быть увеличен этот налог и на каких условиях он будет взиматься. Они уезжали по совершенно разным причинам. Кто-то из антипатриотических соображений, кто-то заключил брак с иностранными гражданами. Поскольку социальные сети существуют во всех странах, уехавшие из России блогеры найдут свою аудиторию в той стране, в которой находятся сейчас. Они станут тамошними резидентами и будут платить налоги тому государству, в котором проживают», - рассказала она НСН.
Со своей стороны, карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.
«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работу за границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.
Собеседница НСН отметила, что при возвращении в Россию соотечественники могут испытывать трудности с поиском работы.
«В поиске работы есть один критерий, который влияет на трудоустройство – это перерыв. Если соискатель несколько месяцев пожил за границей, а потом вернулся, то для работодателя это не критичный перерыв. Если больше года, то работодатели будут настороженно относиться к такому перерыву», - пояснила она.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж. 12 мая он подписал указ об изменениях в концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы. В соответствии с ним в концепции появляется пункт о том, что власти должны создать привлекательные финансовые, социальные «и иные механизмы сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения» России.
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