«Путин поручил»: Минфин побоялся повышать НДФЛ для уехавших россиян из-за оттока кадров

Уже тогда бизнес и эксперты рынка труда практически хором заявляли, что мера не сработает – работники либо найдут лазейки, либо просто откажутся от работы на рынок РФ. Больше всего страну волновал вопрос возвращения айтишников, которые в феврале прошлого года, по официальной информации, чаще других пересекали границу страны и предпочли работу за рубежом.

В связи операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков объяснил НСН, что увеличение НДФЛ для налоговых резидентов России, работающих из-за рубежа, не поможет вернуть в страну айтишников.

«Многие ли после этого захотят вернуться в Россию? Я не уверен, что этот законопроект хоть как-то изменит ситуацию с оттоком кадров в IT или в других сферах, которые предполагают удаленную работу. Но компании точно не будут готовы дополнительно платить НДФЛ за таких сотрудников. Скорее всего, они будут либо урезать зарплату таким сотрудникам, либо они предложат им вернуться, либо расстаться. Если посмотреть на рынок, ожидания соискателей в целом остались неизменными, а работодатели готовы предлагать существенно меньше, чем годом ранее. Не уверен, что кто-то будет даже рассматривать вариант с дополнительным НДФЛ», - сказал Крюков.

Он также добавил, что большая часть специалистов уже вернулась в Россию.

«Те, кто уехал, согласно нашим исследованиям, в основном сразу же начали работать на западные проекты, это и была основная цель их переезда.Те ребята, которые продолжали работать на российские компании и на которых может распространяться этот законопроект, их количество очень ничтожно, но даже для них есть огромное количество лазеек. Многие компании в договорах указывают, что исполнитель не является налоговым резидентом России и обязан сам за себя выплачивать НДФЛ. Таким образом компании снимают с себя ответственность, они не обязаны отчислять НДФЛ за такого сотрудника. При этом ребята, находясь в другой стране, получают полную сумму и, в зависимости от страны, в которой находятся, принимают решение, платить там налоги или нет», - разъяснил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН также подтвердил, что отъезд айтишников можно считать удобным для властей мифом, на самом деле специалисты уезжали не так массово, а многие уже вернулись.