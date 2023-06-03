Медведев снова расстроил уехавших из России

Возврата России к «светлому» европейскому прошлому не будет. РФ по сравнению с довоенным периодом стала другой страной, и новые ценности, скрепленные кровью погибших, не изменят никакие политические лидеры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 3 июня, в субботу.

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«Но одно могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», - написал Медведев.

Также, по мнению Медведева, «память и скреплённые кровью ценности остаются очень надолго» – на десятилетия или даже на века. Изменить такие ценности или уничтожить не смогут никакие новые лидеры.

Ранее зампред Совбеза РФ высказался о том, что следует делать россиянам в сложное для страны время. Политик поделился мнением в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. Как отметил Медведев, невозможно не учитывать сложившиеся в стране условия. Вместе с тем политик подчеркнул, что не считает необходимым «прибивать к кресту» людей с другими взглядами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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