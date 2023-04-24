«Множество лазеек»: IT-компаниям предрекли расставание с удаленщиками из-за НДФЛ
Компании даже не будут рассматривать варианты с увеличенным НДФЛ, предложив «айтишникам» либо вернуться в страну, либо расстаться, сказал в эфире НСН Александр Крюков.
Увеличение НДФЛ для налоговых резидентов России, работающих из-за рубежа, не поможет вернуть в страну айтишников, заявил в интервью НСН операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект, предполагающий, в частности, увеличение НДФЛ до 30% для удаленно работающих из-за рубежа россиян.
«Многие ли после этого захотят вернуться в Россию? Я не уверен, что этот законопроект хоть как-то изменит ситуацию с оттоком кадров в IT или в других сферах, которые предполагают удаленную работу. Но компании точно не будут готовы дополнительно платить НДФЛ за таких сотрудников. Скорее всего, они будут либо урезать зарплату таким сотрудникам, либо они предложат им вернуться, либо расстаться. Если посмотреть на рынок, ожидания соискателей в целом остались неизменными, а работодатели готовы предлагать существенно меньше, чем годом ранее. Не уверен, что кто-то будет даже рассматривать вариант с дополнительным НДФЛ», - сказал Крюков.
При этом он назвал «ничтожным», количество айтишников, продолжающих работать на российские компании из-за рубежа.
«Те, кто уехал, согласно нашим исследованиям, в основном сразу же начали работать на западные проекты, это и была основная цель их переезда.Те ребята, которые продолжали работать на российские компании и на которых может распространяться этот законопроект, их количество очень ничтожно, но даже для них есть огромное количество лазеек. Многие компании в договорах указывают, что исполнитель не является налоговым резидентом России и обязан сам за себя выплачивать НДФЛ. Таким образом компании снимают с себя ответственность, они не обязаны отчислять НДФЛ за такого сотрудника. При этом ребята, находясь в другой стране, получают полную сумму и, в зависимости от страны, в которой находятся, принимают решение, платить там налоги или нет», - разъяснил операционный директор RecruitIT.
Крюков также сообщил, на что жалуются сегодня российские IT-компании.
«Компании жалуются, что уже сейчас очень сложно найти на российском рынке соискателей. Все, кто остался в России, предпочитают стабильность и стараются не менять место работы. Их можно переманить только колоссальным увеличением зарплаты минимум на 20-30%. Поэтому на тех, кто остался, это не скажется. Сейчас это очень больная тема и для компаний, и для айтишников», - заключил собеседник НСН.
По мнению ряда экспертов, 2023-й год на рынке труда будет годом «драки за кадры». Сообщалось, что на фоне частичной мобилизации и выезда части россиян за границу работодатели стали чаще обращать внимание на соискателей старше 50 лет.
Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что работодатели сегодня смело рассматривают возрастных кандидатов из-за истощения рынка труда и кадрового ресурса.
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