«Множество лазеек»: IT-компаниям предрекли расставание с удаленщиками из-за НДФЛ

По мнению ряда экспертов, 2023-й год на рынке труда будет годом «драки за кадры». Сообщалось, что на фоне частичной мобилизации и выезда части россиян за границу работодатели стали чаще обращать внимание на соискателей старше 50 лет.

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что работодатели сегодня смело рассматривают возрастных кандидатов из-за истощения рынка труда и кадрового ресурса.

