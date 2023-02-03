«Пришлось вернуться»: Массовый отъезд айтишников из России назвали мифом

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал в эфире НСН, что специалисты отрасли, работающие на российские компании, уже вынуждены были вернуться из-за налога. 

Отъезд айтишников можно считать удобным для властей мифом, на самом деле специалисты уезжали не так массово, а многие уже вернулись, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Накануне член группы по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять брони с айтишников отправлять их в кибервойска, несмотря на то, что власти обеспокоены отъездом таких специалистов за рубеж. Муртазин отметил, что масштаб проблемы уехавших преувеличен, а многие уже вернулись или планируют это сделать.

«То, что у нас уехало много айтишников, это миф, который удобен для всех. Для чиновников в этой сфере он удобен тем, что надо их возвращать, какие-то льготы давать даже. Минцифры заявляет, что сто тысяч уехавших айтишников, из которых 80 тысяч работают на российские компании. Любой человек через полгода жизни не в России становится налоговым нерезидентом, что означает, что он будет платить налог в 30%. Большинство таких айтишников, по нашей оценке, это 20 тысяч человек, живут не так богато, многим придется вернуться. В Казахстане уже, например, ввели новые ограничения для приезжающих. Я думаю, что большая часть из них вернется», - объяснил Муртазин.

«Избыток новичков»: Айтишникам урезают зарплату, несмотря на серьезный недобор

При этом, по словам Муртазина, в отрасли назревает кризис, зарплаты IT-специалистов в России начинают снижаться.

«Но у нас есть другая проблема, в мире кризис, IT-специальности оказались невостребованными. Давайте посмотрим на Америку, которая считается благополучным рынком. Только в январе этого года порядка 120 тысяч айтишников вышли на улицу, их уволили. Экономика изменилась, компаниям, таким как Google, Microsoft, не нужен такой огромный штат. В России в этом плане ситуация чуть лучше, с другой стороны, количество IT-специалистов все равно превышает количество рабочих мест. В январе этого года медианные зарплаты для айтишников упали на 10%», - рассказал он.

Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияIt-специалисты
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