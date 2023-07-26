Путин счёл доллар инструментом политической борьбы
Президент России Владимир Путин считает, что американский доллар сегодня превращён в инструмент политической борьбы в области международных финансов. Такую точку зрения российский лидер озвучил, принимая главу Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) Дилму Руссефф.
В связи с такой оценкой роли доллара США Путин заявил о важности развития данного финансового института объединения. При этом, он подчеркнул, что государства – участники БРИКС «не дружат против кого-то» в плане финансов.
Президент РФ проводит серию двусторонних контактов, в том числе, с главами делегаций, которые прибывают на форум и саммит Россия - Африка. Официально мероприятие в Санкт-Петербурге открывается завтра.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ране стало известно, что банкоматы 11 из 13 крупных системно значимых банков России перестали принимать иностранную валюту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru