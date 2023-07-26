Путин счёл доллар инструментом политической борьбы

Президент РФ проводит серию двусторонних контактов, в том числе, с главами делегаций, которые прибывают на форум и саммит Россия - Африка. Официально мероприятие в Санкт-Петербурге открывается завтра.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ране стало известно, что банкоматы 11 из 13 крупных системно значимых банков России перестали принимать иностранную валюту.

